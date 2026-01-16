"Dann kann man in diesem Beruf nicht bestehen": Zinedine Zidane lüftet Geheimnis über Umgang mit Superstars bei Real Madrid

"Bei Real Madrid waren wir immer für die Spieler da. Für mich ist es genau das, was eine Mannschaft stark macht: dass man für die Spieler da ist. Wenn man das nicht verstanden hat, kann man in diesem Beruf nicht bestehen. Wir sind da, um sie zu unterstützen", verriet er auf dem YouTube-Kanal von Hamidou Msaidie bei der Show Slowmotions talks.

Man müsse ihnen zeigen, dass man für sie da ist. "Damit die Kabine akzeptiert, was man umsetzen will, müssen sie dich mögen. Wenn die Spieler mit allem, was man ihnen bietet, nicht zufrieden sind - mit den Trainingseinheiten, mit allem drum herum -, dann fehlt immer etwas. Bei uns hatten sie, glaube ich, auf jeder Ebene große Freude daran."

Zidane betreute Real in zwei Amtszeiten zwischen 2016 und 2018 sowie von 2019 bis 2021. In dieser Zeit führte er die Königlichen zu zwei spanischen Meistertiteln, drei Champions-League-Triumphen, zwei Erfolgen in der Supercopa sowie jeweils zwei Siegen bei der FIFA-Klub-WM und im UEFA-Supercup.