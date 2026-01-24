Shaun Wright-Phillips, der von 2005 bis 2008 für den FC Chelsea aktiv war, hat einen Wutanfall des damaligen Blues-Trainers Jose Mourinho geschildert.
"Dann ist er einfach explodiert": Ex-Chelsea-Star enthüllt heftigen Wutausbruch von Jose Mourinho
"Wir kamen nach einer schlechten ersten Halbzeit in die Umkleidekabine", begann Wright-Phillips im "In The Mixer"-Podcast. "Ich glaube, ich wurde in diesem Spiel ausgewechselt. Aber wir waren alle dort, weil noch niemand zum Aufwärmen gehen durfte. Alle mussten in der Halbzeitpause dort sein. Es war seltsam, weil Jose in seinem Büro war und wir alle nur da saßen und nichts passierte. Es war ziemlich still. Dann ging er vorbei, als wäre er auf die Toilette gegangen, und plötzlich kam er zurückgerannt und trat mit einem Flykick gegen den Tisch. Alle Getränke flogen durch die Luft!"
Der Engländer weiter: "Ich habe nur zugesehen, weil ich noch neu im Verein war. Ich dachte: 'Was ist gerade passiert?' Dann ist er einfach explodiert (...) Aber das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das mag ich an einem Trainer. Weil er uns damit zeigt, dass ihm etwas daran liegt. Ich habe lieber einen solchen Trainer als einen, der still ist, hinter deinem Rücken redet, nichts erklärt und dir nicht hilft, besser zu werden. Er sagt dir einfach, wie es ist. Ich glaube, dass die Spieler daran zerbrechen würden."
- AFP
Mourinho scheute nie vor Kontroversen zurück
Chelsea gewann in Mourinhos erster Saison die Premier League. In der darauffolgenden Spielzeit verteidigten die Blues ihren Titel erfolgreich und etablierten sich unter der Führung des Portugiesen als eine der führenden Mannschaften Englands und Europas. 2013 kehrte Mourinho für eine zweite Amtszeit zurück und führte Chelsea in der Saison 2014/15 zum dritten Gewinn der Premier League.
Abseits der sportlichen Erfolge war Mourinho jedoch stets für Kontroversen bekannt – sowohl bei Chelsea als auch bei anderen Stationen seiner Karriere. Der heute 62-Jährige sorgte während der Hochphase seiner Rivalität mit Pep Guardiola, als beide bei Real Madrid und dem FC Barcelona tätig waren, für Aufsehen, als er Tito Vilanova mit dem Daumen ins Auge stieß.
Auch zuletzt geriet er erneut in die Schlagzeilen: Während seiner Zeit bei Fenerbahce schien er im vergangenen Jahr Galatasaray-Trainer Okan Buruk an die Nase zu fassen.
Mourinho durchlebt eine schwierige Saison nach seiner Rückkehr auf die Trainerbank von Benfica. Seit er im September die Nachfolge von Bruno Lage antrat, blieb der gewünschte Aufschwung aus. Die Adler verloren drei ihrer letzten vier Pflichtspiele - gegen Braga, Porto und Juventus - und liegen vor dem anstehenden Wochenende bereits zehn Punkte hinter Tabellenführer Porto.
Jose Mourinhos Trainerstationen im Überblick
- Benfica: 2025 - heute
- Fenerbahce: 2024 - 2025
- AS Rom: 2021 - 2024
- Tottenham: 2019 - 2021
- Manchester United: 2016 - 2018
- Chelsea: 2013 - 2015
- Real Madrid: 2010 - 2013
- Inter: 2008 - 2010
- Chelsea: 2004 - 2007
- FC Porto: 2002 - 2004
- Leiria: 2001 - 2002
- Benfica: 2000 - 2000
Häufig gestellte Fragen
Jose Mario dos Santos Mourinho Felix kam am 26. Januar 1963 in Setubal zur Welt – eine Hafenstadt, eine gute Stunde südlich von Lissabon. Dort roch alles nach Meer, Hafenarbeit und eben auch nach Fußball. Kein Wunder: Sein Vater stand selbst als Torwart zwischen den Pfosten.
Ja, das hat er. Er war Mittelfeldspieler, lief für Rio Ave, Belenenses und GD Sesimbra auf. Aber ehrlich: Er merkte früh, dass es nicht reichen würde. Mit 24 war Schluss – zu wenig Physis für ganz oben. Statt zu hadern, ging er ins Sportstudium. Im Rückblick: die wohl wichtigste Entscheidung seines Lebens.
Seine komplette Laufbahn spielte sich in Portugal ab. Rio Ave – da trainierte sein Vater, also fast ein Familienprojekt. Danach Belenenses in Lissabon und GD Sesimbra, ein kleiner Klub in der Nähe seiner Heimat. Schlagzeilen? Gab es da kaum. Mourinho wurde erst als Trainer ein Name.
Eine beeindruckende Sammlung. Meisterschaften in vier Ländern – Portugal, England, Italien, Spanien. Zwei Champions-League-Pokale. Mehrere Doubles. Und den kompletten UEFA-Satz: Champions League, Europa League, Conference League. Insgesamt 26 große Titel – und jeder erzählt ein Stück seiner Reise.
Genau zweimal. 2004 mit Porto, das Außenseiter-Märchen. 2010 mit Inter Mailand, das legendäre Triple. Zwei Momente, die ihn endgültig zu "Mourinho" machten – einem Trainer, über den man noch Jahrzehnte spricht.
So ziemlich jeden, den man sich in einer All-Star-Elf vorstellen kann: Cristiano Ronaldo, Lampard, Drogba, Terry, Zanetti, Özil, Modric, Hazard. Typisch Mourinho: Er vertraute auf robuste Anführer, die für ihn kämpften. Aber er konnte auch Künstler wie Özil oder Hazard laufen lassen – solange sie sich seiner Idee unterordneten.
Sein Vermögen wird auf rund 120 Millionen US-Dollar geschätzt. Zwei Jahrzehnte auf Top-Niveau, Jobs bei Chelsea, Real, United, Tottenham, Roma, Fenerbahce – und jetzt Benfica. Spitzengehälter, Millionenprämien, dazu Werbedeals. In manchen Jahren lagen seine Verträge weit über 15 Millionen Euro.
Zwei. Tochter Matilde, geboren 1996, und Sohn Jose Mario Jr., geboren 2000. Beide halten sich lieber im Hintergrund. Ab und zu tauchen sie bei Spielen oder Feiern auf – aber nie im Rampenlicht, das überlässt die Familie dem Vater.
Seit 1989 ist er mit Matilde Faria verheiratet, seiner Jugendliebe aus Setubal. Über 30 Jahre Ehe – eine Konstante, während er als Trainer fast jedes große Stadion Europas von innen gesehen hat.
Einmal – 2010. Das Jahr des Inters-Triples. Passend dazu führte die FIFA damals zum ersten Mal diese Auszeichnung ein. Mourinho und ein neuer Titel, fast wie für ihn geschaffen.
"The Special One" – klar, der ist untrennbar mit ihm verbunden. Den Namen gab er sich 2004 selbst, als er bei Chelsea vorgestellt wurde. Später variierte er das, in Istanbul nannte er sich "The Foreign One". Mourinho spielt mit solchen Etiketten – und weiß genau, wie sie wirken.