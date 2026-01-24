"Dann ist er einfach explodiert": Ex-Chelsea-Star enthüllt heftigen Wutausbruch von Jose Mourinho

"Wir kamen nach einer schlechten ersten Halbzeit in die Umkleidekabine", begann Wright-Phillips im "In The Mixer"-Podcast. "Ich glaube, ich wurde in diesem Spiel ausgewechselt. Aber wir waren alle dort, weil noch niemand zum Aufwärmen gehen durfte. Alle mussten in der Halbzeitpause dort sein. Es war seltsam, weil Jose in seinem Büro war und wir alle nur da saßen und nichts passierte. Es war ziemlich still. Dann ging er vorbei, als wäre er auf die Toilette gegangen, und plötzlich kam er zurückgerannt und trat mit einem Flykick gegen den Tisch. Alle Getränke flogen durch die Luft!"

Der Engländer weiter: "Ich habe nur zugesehen, weil ich noch neu im Verein war. Ich dachte: 'Was ist gerade passiert?' Dann ist er einfach explodiert (...) Aber das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das mag ich an einem Trainer. Weil er uns damit zeigt, dass ihm etwas daran liegt. Ich habe lieber einen solchen Trainer als einen, der still ist, hinter deinem Rücken redet, nichts erklärt und dir nicht hilft, besser zu werden. Er sagt dir einfach, wie es ist. Ich glaube, dass die Spieler daran zerbrechen würden."