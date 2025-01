Der Transfer von Randal Kolo Muani zu Juventus Turin ist offiziell. Gerüchte dahingehend hatten sich schon seit Wochen gehalten.

Randal Kolo Muani schließt sich Juventus Turin bis zum Saisonende per Leihe an. Den Deal mit Paris Saint-Germain gab das italienische Spitzenteam am Donnerstag bekannt.