Die Katalanen nehmen zwei Spieler mit zur Supercopa nach Saudi-Arabien, die aktuell gar nicht für sie auflaufen dürfen.

Der FC Barcelona hat Dani Olmo und Pau Victor in den Kader für die anstehende Supercopa berufen. Das gaben die Katalanen am Montag offiziell bekannt. Das Duo macht sich demnach mit auf die Reise nach Saudi-Arabien, wo am Mittwoch das Halbfinal-Duell mit Athletic Club ansteht.