Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim hat enthüllt, wie sein ehemaliger SC-Freiburg-Trainer Christian Streich ihm einmal einen Riesen-Einlauf verpasste.
"Danach habe ich meine Klappe gehalten": DFB-Star erinnert sich an strenge Zurechtweisung von Trainerlegende
"Mit ihm gab es eine wichtige Situation, noch bevor alles richtig losging. Ich war noch die Nummer drei in Freiburg und hatte so aus dem Kontext heraus gesagt, dass ich mich eher in der Bundesliga sehe als in der zweiten Liga. Das war keine Arroganz, sondern mein formuliertes Ziel und der Glaube, dass ich das irgendwann schaffen könnte", sagte Baumann, der von 2009 bis 2014 bei den Kraichgauern unter Vertrag stand, im Interview mit der Hoffenheimer Vereinszeitung Spielfeld.
Streich waren Baumanns Aussagen jedoch überhaupt nicht recht. "Dann musste ich zu Christian Streich ins Büro. Er hat mich dann rundgemacht. Ich bin wirklich weinend aus diesem Gespräch rausgegangen. Er ist eine wichtige Bezugsperson für mich, deshalb waren mir seine Worte auch immer sehr wichtig. Danach habe ich meine Klappe gehalten und weitergearbeitet."
Baumann über Streich: "Er hat immer versucht, auch normale Werte mitzugeben"
Obwohl Streich manchmal streng gewesen sei, bleibt er für Baumann vor allem als wertvoller Lehrer in Erinnerung: "Er hat immer versucht, auch normale Werte mitzugeben. Damals war die Vorgabe, zehn Minuten vor dem Trainingsstart in der Kabine zu sein. Dann hat er einfach zehn Minuten geredet, über Gott und die Welt. Über Müllmänner, wie wichtig sie sind, oder dass man an freien Tagen nicht zu lang im Auto hocken soll", erklärte Baumann.
Christian Streich führte den SC Freiburg von 2011 bis 2024 in 488 Spielen an der Seitenlinie und gilt als Vereinslegende. In der Saison 2013/14 schaffte er mit Freiburg erstmals die Qualifikation für die Europa League. 2015/16 führte Streich seine Mannschaft zurück in die Bundesliga.
Auch Baumann kann auf erfolgreiche Jahre zurückblicken. Bei der TSG ist er Kapitän und unangefochtener Stammspieler unter Trainer Christian Ilzer. In der Bundesliga hat er bereits 502 Pflichtspiele bestritten. Zudem hat sich Baumann auch den Platz als Nummer eins im DFB-Team gesichert und stand in der WM-Qualifikation in allen acht Spielen über die volle Spielzeit auf dem Feld. Sein Vertrag bei der TSG läuft bis 2028.
Oliver Baumann: Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Spiele: 15
- Gegentore: 21
- Spiele ohne Gegentor: 3
- Einsatzminuten: 1.380