"Danach habe ich meine Klappe gehalten": DFB-Star erinnert sich an strenge Zurechtweisung von Trainerlegende

Obwohl Streich manchmal streng gewesen sei, bleibt er für Baumann vor allem als wertvoller Lehrer in Erinnerung: "Er hat immer versucht, auch normale Werte mitzugeben. Damals war die Vorgabe, zehn Minuten vor dem Trainingsstart in der Kabine zu sein. Dann hat er einfach zehn Minuten geredet, über Gott und die Welt. Über Müllmänner, wie wichtig sie sind, oder dass man an freien Tagen nicht zu lang im Auto hocken soll", erklärte Baumann.

Christian Streich führte den SC Freiburg von 2011 bis 2024 in 488 Spielen an der Seitenlinie und gilt als Vereinslegende. In der Saison 2013/14 schaffte er mit Freiburg erstmals die Qualifikation für die Europa League. 2015/16 führte Streich seine Mannschaft zurück in die Bundesliga.

Auch Baumann kann auf erfolgreiche Jahre zurückblicken. Bei der TSG ist er Kapitän und unangefochtener Stammspieler unter Trainer Christian Ilzer. In der Bundesliga hat er bereits 502 Pflichtspiele bestritten. Zudem hat sich Baumann auch den Platz als Nummer eins im DFB-Team gesichert und stand in der WM-Qualifikation in allen acht Spielen über die volle Spielzeit auf dem Feld. Sein Vertrag bei der TSG läuft bis 2028.