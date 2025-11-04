Damit war nicht unbedingt zu rechnen! Das ist der "große Kommunikator" beim FC Bayern München

Doch der Eindruck täuscht. Schon länger ist bekannt, dass Olise in der Kabine nicht so introvertiert auftritt wie außerhalb. Mal gibt er den DJ, mal soll er auch eigens zusammengestellte Rap-Playlists aus seiner Villa an seine Mitspieler schicken.

Zuletzt sorgte Olise auch bei der U16 des Amateurklubs SV Waldperlach für staunende Gesichter, als er unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine Laufeinheit mit einem Fitnesstrainer absolvierte und sich dann Zeit für Fotos nahm, nachdem er entdeckt wurde. "Er hat unseren Verein privat und unter strengster Geheimhaltung besucht, um seine Fitness zu verbessern. Danach war er total offen und sympathisch. So etwas vergisst keiner von unseren Jungs", sagte Trainer Michael Hofmann daraufhin.