Jonathan Tah vom FC Bayern München hat enthüllt, welcher Spieler das Sprachrohr innerhalb der Mannschaft ist - und mit seiner Aussage durchaus überrascht.
Damit war nicht unbedingt zu rechnen! Das ist der "große Kommunikator" beim FC Bayern München
WAS WURDE GESAGT?
Der Innenverteidiger nannte in einem Interview mit der französischen Zeitung L'Equipe Michael Olise den "Chef unserer WhatsApp-Gruppe". Der Offensivspieler verstehe sich "mit allen, mit Jamal Musiala, Alphonso Davies, Sacha Boey und Min-jae Kim. Er ist der große Kommunikator der Mannschaft, er ist supercool."
WAS IST DER HINTERGRUND?
Wegen Olises zusätzlicher Rolle im Kader des deutschen Rekordmeisters dürfte sich so manch einer die Augen reiben. Schließlich hält sich der 23-Jährige in der Öffentlichkeit stets zurück. An seine wortkargen Interviews, wenn er denn überhaupt welche gibt, dürfte sich kaum jemand erinnern. In der Mixed Zone der Allianz Arena läuft Frankreichs Nationalspieler meist schnurstracks an den Reportern vorbei - auf den ersten Blick könnte man meinen, er sei Einzelgänger.
WUSSTEST DU DAS?
Doch der Eindruck täuscht. Schon länger ist bekannt, dass Olise in der Kabine nicht so introvertiert auftritt wie außerhalb. Mal gibt er den DJ, mal soll er auch eigens zusammengestellte Rap-Playlists aus seiner Villa an seine Mitspieler schicken.
Zuletzt sorgte Olise auch bei der U16 des Amateurklubs SV Waldperlach für staunende Gesichter, als er unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine Laufeinheit mit einem Fitnesstrainer absolvierte und sich dann Zeit für Fotos nahm, nachdem er entdeckt wurde. "Er hat unseren Verein privat und unter strengster Geheimhaltung besucht, um seine Fitness zu verbessern. Danach war er total offen und sympathisch. So etwas vergisst keiner von unseren Jungs", sagte Trainer Michael Hofmann daraufhin.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Auch durch solche Aktionen ist Olise in München längst zum Publikumsliebling aufgestiegen - und ganz nebenbei läuft es auch in seiner zweiten Spielzeit sportlich bestens. Nach 15 siegreichen Spielen stehen jeweils sieben Tore und Assists zu Buche. Im Spitzenspiel gegen PSG am Dienstag in der Champions League soll der 16. Sieg eingefahren werden.
Damit ist Olise auf dem besten Wege, an seine herausragende Zahlen aus der Premierensaison heranzukommen. In 55 Pflichtspielen erzielte er 20 Treffer und legte 23 weitere auf. Die Bayern hatten zuvor kolportierte 53 Millionen Euro Ablöse an Crystal Palace für seine Dienste auf den Tisch gelegt - und im Verhältnis ein echtes Schnäppchen gemacht.