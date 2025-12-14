Auch Marco Reus mischt sich ein: BVB zieht für Verbleib von Nico Schlotterbeck offenbar alle Register

Nico Schlotterbeck scheint von all dem bislang allerdings unbeeindruckt. Eine Entscheidung hat der Nationalspieler noch nicht getroffen und dürfte sich dabei noch Zeit lassen. Ein frühzeitiger Abschied aus Dortmund ist keineswegs ausgeschlossen. Obwohl dem 26-Jährigen seit Wochen ein Angebot zur Verlängerung seines bis 2027 laufenden Vertrags vorliegt, soll der Linksfuß laut Sky derzeit noch abwarten und seine Entscheidung offenhalten.

Angeblich hoffe Schlotterbeck darauf, dass Real Madrid, der FC Barcelona oder der FC Bayern ihr Werben um ihn bald intensivieren. Besonders bei den Gerüchten um den deutschen Rekordmeister wurde es zuletzt immer heißer, doch ein Transfer hängt wohl noch vom Ausgang der Verhandlungen mit Dayot Upamecano ab.

Aus Schlotterbecks Umfeld soll es heißen, dass eine Nicht-Verlängerung mittlerweile die wahrscheinlichere Option sei. Der BVB hoffe dennoch, den Innenverteidiger zu halten, und soll ihm ein Rekord-Jahresgehalt von 14 Millionen Euro inklusive Boni bieten, was mehr als eine Verdoppelung seines aktuellen Gehalts (rund 5 Millionen) bedeuten würde.

Sollte sich Schlotterbeck tatsächlich für einen vorzeitigen Wechsel entscheiden, würde der BVB in diesem Fall nach Bild-Infos mindestens 50 Millionen Euro Ablöse verlangen.