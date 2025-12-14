Die Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck genießt bei Borussia Dortmund oberste Priorität. Um den Innenverteidiger zufrieden zu stimmen, zieht der BVB alle Register. Auch Vereinslegende Marco Reus hat sich nun eingeschaltet.
Auch Marco Reus mischt sich ein: BVB zieht für Verbleib von Nico Schlotterbeck offenbar alle Register
Wie die Bild berichtet, hat sich Reus, der als Markenbotschafter für die Schwarzgelben agiert, vor Kurzem mit Schlotterbeck zum Essen verabredet. Reus habe dem Innenverteidiger dabei die Anreize einer langfristigen Zusammenarbeit mit dem BVB und die Möglichkeit, dort eine Vereinslegende zu werden, verdeutlicht.
Auch Schlotterbecks Vater Marc scheint Ziel der Dortmunder Charme-Offensive zu sein. Dieser dürfe demnach bereits seit Wochen gemeinsam mit unter anderem Klubberater Matthias Sammer auf der Ehrentribüne im heimischen Signal-Iduna-Park sitzen.
Ein Wechsel aus Dortmund erscheint am wahrscheinlichsten
Nico Schlotterbeck scheint von all dem bislang allerdings unbeeindruckt. Eine Entscheidung hat der Nationalspieler noch nicht getroffen und dürfte sich dabei noch Zeit lassen. Ein frühzeitiger Abschied aus Dortmund ist keineswegs ausgeschlossen. Obwohl dem 26-Jährigen seit Wochen ein Angebot zur Verlängerung seines bis 2027 laufenden Vertrags vorliegt, soll der Linksfuß laut Sky derzeit noch abwarten und seine Entscheidung offenhalten.
Angeblich hoffe Schlotterbeck darauf, dass Real Madrid, der FC Barcelona oder der FC Bayern ihr Werben um ihn bald intensivieren. Besonders bei den Gerüchten um den deutschen Rekordmeister wurde es zuletzt immer heißer, doch ein Transfer hängt wohl noch vom Ausgang der Verhandlungen mit Dayot Upamecano ab.
Aus Schlotterbecks Umfeld soll es heißen, dass eine Nicht-Verlängerung mittlerweile die wahrscheinlichere Option sei. Der BVB hoffe dennoch, den Innenverteidiger zu halten, und soll ihm ein Rekord-Jahresgehalt von 14 Millionen Euro inklusive Boni bieten, was mehr als eine Verdoppelung seines aktuellen Gehalts (rund 5 Millionen) bedeuten würde.
Sollte sich Schlotterbeck tatsächlich für einen vorzeitigen Wechsel entscheiden, würde der BVB in diesem Fall nach Bild-Infos mindestens 50 Millionen Euro Ablöse verlangen.
Nico Schlotterbeck sorgt mit harscher Mitspieler-Kritik für Wirbel
Beim BVB ist Schlotterbeck unumstrittener Stammspieler und Abwehrchef. Seit seiner Rückkehr von einer Bänderverletzung stand er in 15 von 16 Pflichtspielen über die volle Spielzeit auf dem Platz.
Für Aufsehen sorgte er zuletzt jedoch mit scharfer Kritik an seinen Mitspielern nach dem enttäuschenden 2:2 in der Champions League gegen FK Bodö/Glimt. Schlotterbeck bemängelte die fehlende "Winner-Mentalität" beim BVB und richtete vor allem seine Worte an die eingewechselten Spieler, darunter Serhou Guirassy und Karim Adeyemi: "Die Spieler, die reinkommen, verlieren jeden Ball", lederte er los. "Wenn man in der 60. Minute reinkommt, erwarte ich 30 Minuten Volldampf."
Dies sei am Tag danach angeblich nicht gut von seinen Mitspielern aufgenommen worden, berichtete Sky. Hinter vorgehaltener Hand hieß es, er sei seinen Kollegen damit "in den Rücken gefallen".
Am Sonntag trifft der BVB in der Bundesliga auf den SC Freiburg. Mit einem Sieg würde man in der Tabelle an RB Leipzig vorbeiziehen und Platz zwei einnehmen.
Nico Schlotterbeck: Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Spiele: 16
- Tore: 1
- Vorlagen: 2
- Einsatzminuten: 1.400