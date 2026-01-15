Damit hat keiner gerechnet! Große Überraschung um Niclas Füllkrug bei der AC Milan

Füllkrug war im Winter nach einer von zahlreichen Verletzungen geprägten Zeit bei West Ham United leihweise zur AC Milan gewechselt - mit dem klaren Ziel, sich für den WM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu empfehlen. Bringt er gute Leistungen, könnte auch ein dauerhafter Wechsel in die italienische Metropole winken. Die Rossoneri sicherten sich eine Kaufoption in Höhe von kolportierten fünf Millionen Euro.

Im Sommer 2024 war Füllkrug noch für knapp 30 Millionen Euro vom BVB auf die Insel nach London gewechselt und unterschrieb einen Vertrag bis 2028. Für West Ham kam er in anderthalb Jahren jedoch nur 29-mal zum Einsatz, lediglich drei Treffer und zwei Assists steuerte der Torjäger bei.

Bei Milan wartet Füllkrug derweil noch auf seinen ersten Torerfolg. Immerhin stand er durch seine Einwechslung aber schon zum vierten Mal für die Mailänder auf dem Platz. Am vergangenen Wochenende hatte er beim 1:1 gegen AC Florenz zudem sein Startelf-Debüt gefeiert.

Füllkrug durfte gegen Como nach zwei Remis in Serie derweil seinen zweiten Sieg bejubeln. Milan gewann durch Treffer von Nkunku per Elfmeter (45.) und einem Doppelpack von Adrien Rabiot (55., 88.) mit 3:1.