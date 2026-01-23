Damit hätte niemand gerechnet! Oliver Kahn stand kurz nach Karriereende beim FC Bayern München vor Unterschrift bei einem Bundesliga-Rivalen

Kahn, der seine Karriere 2008 beendete, war damals als Manager der Königsblauen im Gespräch. Der Posten war zum damaligen Zeitpunkt vakant, nachdem Andreas Müller und Trainer Fred Rutten im Frühjahr von ihren Aufgaben entbunden worden. Deshalb sei der damalige Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies auf den ehemaligen Nationalkeeper zugekommen.

Beim geplanten Treffen im Eichenhof in Rheda-Wiedenbrück, eine Stadt im Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen, hatten allerdings schon einige Reporter Lunte gerochen. "Da war ein Tor davor, ein Zaun drumherum. Wir fahren morgens rein. Dein Berater rief aber an und meinte: 'Ich glaube, das können wir lassen.' Ich wollte gerade zu dir, aber ich kam nicht durch. Da standen zu viele Reporter. Was war passiert? Olli hat eingecheckt im Hotel, hat sich die Laufschuhe angezogen und ist durch den Stadtpark gelaufen", sagte der ebenfalls im Studio anwesende Tönnies rückblickend.

Daraufhin begann Kahn in der Sendung zu lachen und erklärte: "Das war der Fehler, glaube ich. Ich habe aber extra noch eine Mütze aufgehabt." Tönnies ergänzte: "Die haben dich wohl in dem Innenlokal erkannt, als du einen getrunken hast - ein Wasser natürlich."