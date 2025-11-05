Damit es kein böses Blut gibt! FC Bayern München zahlte für Lennart Karl offenbar eine läppische Ablösesumme

Demzufolge zahlten die Bayern im Jahr 2022, als Karl aus der Nachwuchsabteilung von Viktoria Aschaffenburg nach München wechselte, unter der Leitung des damaligen Sportvorstands Hasan Salihamidzic zusätzlich zur handelsüblichen Ausbildungsentschädigung eine Summe von 35.000 Euro - damit es zwischen den Parteien kein böses Blut gibt, wie es im Bericht heißt.

Dieser Betrag wurde zwischen Karls Jugendverein Viktoria und Eintracht Frankfurt, wo Karl zwischen 2017 und Anfang 2022 im Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet wurde, aufgeteilt.

"Wenn man Christoph Freund und Max Eberl verpflichtet, weiß man, was wir in den vorherigen Stationen gemacht haben, worauf wir ein Augenmerk legen", sagte Sportvorstand Max Eberl der Sport Bild: "Wir haben gezeigt, dass wir mit den Talenten arbeiten können, die hier sind. Die Qualität im Training fällt nicht ab, wenn die Jungs dabei sind. Das ist das größte Kompliment."