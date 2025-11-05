Seit dieser Saison setzt der FC Bayern München verstärkt auf den Nachwuchs, wovon derzeit vor allem der erst 17-jährige Offensivspieler Lennart Karl profitiert. Lange hieß es, er sei einst ablösefrei zum deutschen Rekordmeister gewechselt - laut eines Berichts der Sport Bild stimmt dies allerdings nicht.
Damit es kein böses Blut gibt! FC Bayern München zahlte für Lennart Karl offenbar eine läppische Ablösesumme
Diese Summe bezahlt der FC Bayern wohl für Lennart Karl
Demzufolge zahlten die Bayern im Jahr 2022, als Karl aus der Nachwuchsabteilung von Viktoria Aschaffenburg nach München wechselte, unter der Leitung des damaligen Sportvorstands Hasan Salihamidzic zusätzlich zur handelsüblichen Ausbildungsentschädigung eine Summe von 35.000 Euro - damit es zwischen den Parteien kein böses Blut gibt, wie es im Bericht heißt.
Dieser Betrag wurde zwischen Karls Jugendverein Viktoria und Eintracht Frankfurt, wo Karl zwischen 2017 und Anfang 2022 im Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet wurde, aufgeteilt.
"Wenn man Christoph Freund und Max Eberl verpflichtet, weiß man, was wir in den vorherigen Stationen gemacht haben, worauf wir ein Augenmerk legen", sagte Sportvorstand Max Eberl der Sport Bild: "Wir haben gezeigt, dass wir mit den Talenten arbeiten können, die hier sind. Die Qualität im Training fällt nicht ab, wenn die Jungs dabei sind. Das ist das größte Kompliment."
Lennart Karl ist Deutschlands jüngster CL-Torschütze
Karl hat in den bislang zwölf Pflichtspielen, für die er bei den Bayern-Profis zum Einsatz kam, mehrfach überzeugt. Drei Torbeteiligungen stehen für ihn bereits zu Buche, viermal stand er in der Startelf. Zuletzt avancierte er mit seinem fulminanten Führungstreffer für den FC Bayern gegen Club Brügge zum jüngsten Torschützen der Münchner und jüngsten deutschen Torschützen überhaupt in der Champions League.
Eberl ist entsprechend äußerst angetan von dem Talent: "Die Entwicklung von Lennart ist genau das, was wir uns gewünscht haben. Den Jungen musst du nicht großartig in die Bahn bringen. Er weiß, was er kann. Das zeigt er auf dem Platz. Das eine oder andere ist dann einfach Erziehung, die in der Kabine passiert."
Dort achten offenbar auch die erfahreneren Profis darauf, dass der Jungstar angesichts des derzeitigen Trubels nicht die Bodenhaftung verliert. Die Mannschaft sei "gefestigt, viele Jungs kümmern sich um ihn, reden mit ihm. Sie sagen ihm, dass er diese Phase genießen soll, aber auch, dass andere Phasen kommen werden", sagte Sportdirektor Christoph Freund zuletzt bei Sky: "Er ist gut eingebettet in die Truppe."
Schafft es Lennart Karl zur WM 2026?
Wohin die starke Entwicklung Karls nach führt, ist derzeit nicht abzusehen. Eventuell sogar mit zur Weltmeisterschaft im kommenden Jahr? Eberl hält dies für denkbar. "Wenn Lennart bei Bayern München ein Jahr auf diesem Niveau spielt und der Kaderplatz frei ist: Warum nicht?", sagte er.
Auf Nationalmannschaftsebene hat Karl bisher ausschließlich für die U17 gespielt. In 13 Länderspielen gelangen ihm dabei sieben Treffer.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
- Samstag, 8. November, 15.30 Uhr: Union Berlin - FC Bayern (Bundesliga)
- Samstag, 22. November, 15.30 Uhr: FC Bayern - SC Freiburg (Bundesliga)
- Mittwoch, 26. November, 21 Uhr: Arsenal - FC Bayern (Champions League)