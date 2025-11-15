"Da ist kein Platz für Mohamed Salah": Liverpools Trainer Arne Slot erhält brisanten Ratschlag

Slot müsse eine Formel dafür finden, Wirtz, Ekitike und Isak zusammen spielen zu lassen, ohne dabei die Balance seines Teams zu gefährden, betonte Hutchison weiter. "Du kannst nicht so viel Geld für diese drei Spieler ausgeben und ihnen dann sagen, dass sie um ihren Platz in der Mannschaft kämpfen müssen. Sie müssen jetzt Stammspieler sein."

Bei allen drei lief die erste Zeit an der Anfield Road allerdings nicht ohne Probleme ab. Allen voran Wirtz muss sich immer wieder Kritik anhören, während Isak in acht Einsätzen für Liverpool erst ein einziges Tor erzielen konnte.

Dennoch glaubt Hutchison, dass das Trio sich gut ergänzen würde und schnell in Fahrt kommen könnte, wenn man konsequent auf sie setzt. Slot müsse eben "irgendwie vermitteln, warum Salah in dieser Mannschaft nicht mehr gebraucht wird", so der 54-jährige Schotte weiter. "Vielleicht ist der Afrika-Cup der perfekte Zeitpunkt, um es zu probieren."