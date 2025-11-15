Arne Slot, Trainer des FC Liverpool, hat einen brisanten Ratschlag zum Umgang mit Offensiv-Superstar Mohamed Salah erhalten.
"Da ist kein Platz für Mohamed Salah": Liverpools Trainer Arne Slot erhält brisanten Ratschlag
Braucht der FC Liverpool Mohamed Salah nicht mehr?
Der ehemalige Liverpool-Profi Don Hutchison ist der Meinung, dass Slot in der Offensive voll den drei teuren Neuzugängen Florian Wirtz (125 Millionen Euro Ablöse), Hugo Ekitike (95 Millionen Euro Ablöse) und Alexander Isak (145 Millionen Euro Ablöse) vertrauen sollte. Dabei auch noch Salah zu integrieren, sei allerdings schwierig.
"Slot muss ein unangenehmes Gespräch mit Salah führen. Denn es gibt einen Weg, Wirtz, Ekitike und Isak in einer Mannschaft spielen zu lassen - aber da ist dann kein Platz mehr für Salah", erklärte Hutchison, der von 1990 bis 1994 bei den Reds unter Vertrag stand.
- Getty Images Sport
Ex-Liverpool-Profi fordert: Wirtz, Ekitike und Isak "müssen Stammspieler sein"
Slot müsse eine Formel dafür finden, Wirtz, Ekitike und Isak zusammen spielen zu lassen, ohne dabei die Balance seines Teams zu gefährden, betonte Hutchison weiter. "Du kannst nicht so viel Geld für diese drei Spieler ausgeben und ihnen dann sagen, dass sie um ihren Platz in der Mannschaft kämpfen müssen. Sie müssen jetzt Stammspieler sein."
Bei allen drei lief die erste Zeit an der Anfield Road allerdings nicht ohne Probleme ab. Allen voran Wirtz muss sich immer wieder Kritik anhören, während Isak in acht Einsätzen für Liverpool erst ein einziges Tor erzielen konnte.
Dennoch glaubt Hutchison, dass das Trio sich gut ergänzen würde und schnell in Fahrt kommen könnte, wenn man konsequent auf sie setzt. Slot müsse eben "irgendwie vermitteln, warum Salah in dieser Mannschaft nicht mehr gebraucht wird", so der 54-jährige Schotte weiter. "Vielleicht ist der Afrika-Cup der perfekte Zeitpunkt, um es zu probieren."
Mohamed Salah fehlt Liverpool im Dezember und Januar
Salah wird Liverpool rund um den Jahreswechsel einige Wochen fehlen, da er mit Ägypten beim am 21. Dezember beginnenden Afrika-Cup an den Start geht. Sollten Salah und Co. das Finale erreichen, müssten die Reds bis Mitte/Ende Januar auf den 33-Jährigen verzichten.
Salah legte eine überragende Vorsaison hin, in der er riesigen Anteil an Liverpools Meistertitel hatte. Im April verlängerte der Ägypter nach langem Hin und Her dann doch noch seinen Vertrag um zwei weitere Jahre, in der laufenden Spielzeit konnte er bisher allerdings noch nicht so glänzen wie erhofft. Zahlenmäßig steht Salah aktuell bei fünf Toren und drei Assists aus 16 Einsätzen.
- AFP
Mohamed Salah beim FC Liverpool: Die Leistungsdaten der bisherigen Saison
- Einsätze: 16
- Tore: 5
- Assists: 3