Der FC Bayern München setzte sich am Dienstag mit 2:1 gegen den amtierenden Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain durch. Auch im Finale 2020 trafen die beiden Teams in der Königsklasse aufeinander, auch damals mit dem besseren Ende für die Münchner (1:0). Dieses Ereignis nutzte Manager-Legende Reiner Calmund, um heftig gegen den französischen Serienmeister auszuteilen.
"Da hatte ich einen Spaß dran, wie bekloppt": Deutsche Manager-Legende macht sich wegen Ex-Spieler des FC Bayern München über PSG lustig
Coman traf im Champions-League-Finale gegen PSG
"Was mich damals am meisten gefreut hat, wisst ihr, was das war?", fing Calmund im Sport1-Fantalk an. "1:0 gewinnt Bayern München. Es gibt eine wunderbare Flanke von Kimmich. Und weißt du, wer den reinköpft?", fragte Calmund. Umgehend kam von Moderator Jochen Stutzky die Antwort: "Coman (Kingsley, Anm. d. Red.)." Calmund weiter: "Und weißt du, wo der herkam?" Stutzky antwortete lachend: "Aus Paris."
Calmund legte noch eine Schippe drauf: "Der hat in der Jugend früher bei Paris gespielt. Die Vollidioten, die Wichtigtuer haben den gehen lassen! Und der Jugendspieler köpft denen das 1:0 rein. Da hatte ich einen Spaß dran, wie bekloppt."
Coman spielt inzwischen für Al-Nassr in Saudi-Arabien
Coman war 2014 zuerst ablösefrei von PSG zu Juventus Turin gewechselt, ehe er anschließend an den FC Bayern München verliehen und später fest verpflichtet wurde. In zehn Jahren beim deutschen Rekordmeister gewann der Franzose alles, was es zu gewinnen gibt, und kam in 339 Spielen auf 72 Tore sowie 71 Vorlagen. Im Sommer 2025 verließ er die Münchner ablösefrei in Richtung Al-Nassr.
FC Bayern München: Die nächsten Termine des FCB
- Samstag, 8. November 15.30 Uhr: Union Berlin - FC Bayern (Bundesliga)
- Samstag, 22. November 15.30 Uhr: FC Bayern - SC Freiburg (Bundesliga)
- Mittwoch, 26. November 21 Uhr: Arsenal - FC Bayern (Champions League)