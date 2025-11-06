"Da hatte ich einen Spaß dran, wie bekloppt": Deutsche Manager-Legende macht sich wegen Ex-Spieler des FC Bayern München über PSG lustig

"Was mich damals am meisten gefreut hat, wisst ihr, was das war?", fing Calmund im Sport1-Fantalk an. "1:0 gewinnt Bayern München. Es gibt eine wunderbare Flanke von Kimmich. Und weißt du, wer den reinköpft?", fragte Calmund. Umgehend kam von Moderator Jochen Stutzky die Antwort: "Coman (Kingsley, Anm. d. Red.)." Calmund weiter: "Und weißt du, wo der herkam?" Stutzky antwortete lachend: "Aus Paris."

Calmund legte noch eine Schippe drauf: "Der hat in der Jugend früher bei Paris gespielt. Die Vollidioten, die Wichtigtuer haben den gehen lassen! Und der Jugendspieler köpft denen das 1:0 rein. Da hatte ich einen Spaß dran, wie bekloppt."