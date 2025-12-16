Crystal Palace sucht angeblich schon einen Nachfolger: Trainerhammer um Oliver Glasner zeichnet sich ab

Was die genauen Beweggründe des Österreichers sind, geht aus dem Bericht nicht hervor. Allerdings liegt es auf der Hand, dass Glasner in der Karriereleiter nach oben klettern will. Ein Wechsel zu einem Topklub scheint nach seinen Erfolgen bei den Eagles der logische Schritt zu sein. Im Zuge der Krise des FC Liverpool wurde er in der englischen Presse- und der Experten-Landschaft zuletzt schon als potenzieller Nachfolger von Trainer Arne Slot gehandelt, sollen sich die Reds von diesem trennen.

Glasner schloss sich dem Klub aus London nach seinem Abschied von Eintracht Frankfurt im Sommer 2023, dem 2022 der Titelgewinn in der Europa League vorausgegangen war, im Frühjahr 2024 an und gewann in seiner ersten vollen Spielzeit mit dem FA Cup direkt den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte. Zu Beginn der laufenden Saison kam der englische Superpokal hinzu.

Zudem war Palace in der Premier League unter Glasner zwischenzeitlich für 19 Partien ungeschlagen. Aktuell steht Platz fünf zu Buche, punktgleich mit Liverpool, Manchester United und AFC Sunderland (26).