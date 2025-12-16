Oliver Glasner Crystal Palace 2025Getty Images
Tim Ursinus

Crystal Palace sucht angeblich schon einen Nachfolger: Trainerhammer um Oliver Glasner zeichnet sich ab

In der Premier League bahnt sich offenbar ein Trainer-Hammer an. Im Mittelpunkt steht Oliver Glasner.

Oliver Glasner wird Crystal Palace im kommenden Sommer offenbar verlassen. Wie der spanische Radiosender Cadena SER berichtet, habe der Erfolgstrainer sich gegen eine Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags beim FA-Cup-Sieger entschieden.

  • Was die genauen Beweggründe des Österreichers sind, geht aus dem Bericht nicht hervor. Allerdings liegt es auf der Hand, dass Glasner in der Karriereleiter nach oben klettern will. Ein Wechsel zu einem Topklub scheint nach seinen Erfolgen bei den Eagles der logische Schritt zu sein. Im Zuge der Krise des FC Liverpool wurde er in der englischen Presse- und der Experten-Landschaft zuletzt schon als potenzieller Nachfolger von Trainer Arne Slot gehandelt, sollen sich die Reds von diesem trennen. 

    Glasner schloss sich dem Klub aus London nach seinem Abschied von Eintracht Frankfurt im Sommer 2023, dem 2022 der Titelgewinn in der Europa League vorausgegangen war, im Frühjahr 2024 an und gewann in seiner ersten vollen Spielzeit mit dem FA Cup direkt den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte. Zu Beginn der laufenden Saison kam der englische Superpokal hinzu. 

    Zudem war Palace in der Premier League unter Glasner zwischenzeitlich für 19 Partien ungeschlagen. Aktuell steht Platz fünf zu Buche, punktgleich mit Liverpool, Manchester United und AFC Sunderland (26). 

    Crystal Palace: Kommt Jose Bordalas für Oliver Glasner?

    Dementsprechend kämpferisch werden sich die Palace-Verantwortlichen zeigen, den 51-Jährigen doch noch umzustimmen. Dem Bericht zufolge wird sich im Hintergrund aber schon auf einen Abgang Glasners vorbereitet. Demnach richte sich der Blick nach Spanien. Laut der Marca soll Jose Bordalas als Favorit gelten, dessen Vertrag beim FC Getafe ebenfalls im Sommer ausläuft. 

    Angeblich soll Glasner bereits im vergangenen Sommer mit einem Rücktritt geliebäugelt haben, nachdem sich der Verkauf von Abwehrchef Marc Guehi an Liverpool schon auf der Zielgeraden befunden hatte. Letztlich platzte der Deal. Hinterher dementierte er dieses Gerücht jedoch. 

  • Oliver Glasners Zahlen bei Crystal Palace

    • Spiele: 87
    • Siege: 43
    • Remis: 23
    • Niederlagen: 21
    • Torverhältnis: 146:97
    • Punkteschnitt: 1,75
    • Titel: 2

