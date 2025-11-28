Der englische Journalist Piers Morgan hat Joshua Kimmich im Nachgang des Champions-League-Spiels von Bayern München beim FC Arsenal als "Clown" bezeichnet.
Cristiano Ronaldos Kumpel knöpft sich Bayern-Star Joshua Kimmich vor: "Welch ein Clown"
Morgan, der auf der Insel bekannt für steile Thesen, seine Liebe zu Arsenal und seine Freundschaft zu Superstar Cristiano Ronaldo (40, Al-Nassr) ist, war offensichtlich mit den Aussagen Kimmichs nach dem 1:3 der Bayern im Emirates Stadium nicht einverstanden.
Kimmich hatte unter anderem erklärt, Arsenal sei nicht der stärkste Gegner des FCB in dieser Saison gewesen, sondern der amtierende CL-Sieger PSG. Gegen die Londoner sei es aufgrund der unterschiedlichen Spielweise der Gunners im Vergleich zu PSG "komplett anders" gewesen. "Sie (Arsenal, d. Red.) legen enorm viel Wert auf ihre Standardsituationen. Gegen Paris dagegen war es mehr ein Fußballspiel", so Kimmich.
Im Gegensatz zum Spiel in Paris und auch dem 3:1-Sieg gegen Arsenals Premier-League-Rivalen FC Chelsea zu Beginn der Ligaphase in der Königsklasse seien weniger fußballerische Aspekte entscheidend gewesen, "sondern es war uns schon bewusst, dass es viel um Kampf geht", erklärte Kimmich. "Viele lange Bälle, Arsenal macht alles scharf - egal ob Abstoß, Freistoß, Einwurf oder Ecke, die spielen alles in die Box."
- Getty Images
Piers Morgan reagiert bei Social Media auf Joshua Kimmichs Aussagen
Aussagen, die Kimmich in der Mixed Zone eher analytisch als despektierlich meinte, von Morgan aber offensichtlich so aufgefasst wurden. Der 60-Jährige kommentierte Kimmichs Aussagen in einem Post bei Xmit den Worten: "Welch ein Clown". Dazu setzte er noch drei vor Lachen weinende Emojis.
Morgans Herzensklub aus dem Norden Londons ist aktuell die wohl formstärkste Mannschaft Europas. Mikel Artetas Truppe führt nicht nur die Tabelle in der Premier League mit deutlichem Vorsprung an, sondern thront auch in der Champions League mit der perfekten Ausbeute von fünf Siegen aus fünf Spielen ganz oben. Im Duell zweier heißer Titelanwärter brachte Arsenal den Bayern am Mittwochabend die erste Niederlage der Saison bei.
Joshua Kimmichs Leistungsdaten 2025/26:
- Einsätze: 18
- Einsatzminuten: 1.488
- Tore: 1
- Assists: 3
- Gelbe Karten: 3