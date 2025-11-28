Cristiano Ronaldos Kumpel knöpft sich Bayern-Star Joshua Kimmich vor: "Welch ein Clown"

Morgan, der auf der Insel bekannt für steile Thesen, seine Liebe zu Arsenal und seine Freundschaft zu Superstar Cristiano Ronaldo (40, Al-Nassr) ist, war offensichtlich mit den Aussagen Kimmichs nach dem 1:3 der Bayern im Emirates Stadium nicht einverstanden.

Kimmich hatte unter anderem erklärt, Arsenal sei nicht der stärkste Gegner des FCB in dieser Saison gewesen, sondern der amtierende CL-Sieger PSG. Gegen die Londoner sei es aufgrund der unterschiedlichen Spielweise der Gunners im Vergleich zu PSG "komplett anders" gewesen. "Sie (Arsenal, d. Red.) legen enorm viel Wert auf ihre Standardsituationen. Gegen Paris dagegen war es mehr ein Fußballspiel", so Kimmich.

Im Gegensatz zum Spiel in Paris und auch dem 3:1-Sieg gegen Arsenals Premier-League-Rivalen FC Chelsea zu Beginn der Ligaphase in der Königsklasse seien weniger fußballerische Aspekte entscheidend gewesen, "sondern es war uns schon bewusst, dass es viel um Kampf geht", erklärte Kimmich. "Viele lange Bälle, Arsenal macht alles scharf - egal ob Abstoß, Freistoß, Einwurf oder Ecke, die spielen alles in die Box."