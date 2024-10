Cristiano Ronaldo nicht in den Top-5, Harry Kane auf Platz 18: Die 25 besten Premier-League-Spieler des 21. Jahrhunderts

C. Ronaldo

GOAL erstellt ein Ranking der besten Fußballer, die seit 2000 in der englischen Premier League gespielt haben.

Die 25 besten Premier-League-Spieler des 21. Jahrhunderts zu bestimmen, ist eine undankbare Aufgabe. Es gibt wohl keine populärere Fußball-Liga auf dem Planeten und daher auch keine, die mehr unter die Lupe genommen wird. Es ist schwer, irgendwo auf der Welt einen Fußballfan zu finden, der kein Lieblingsteam aus der Premier League hat - oder zumindest täglich die Spiele verfolgt.

Es ist daher unvermeidlich, dass das folgende Ranking - welches auf einer Kombination aus Titeln, Talent, Langlebigkeit und Einfluss basiert - kontroverse Diskussionen auslösen wird. Größen wie Robert Pirès, Nemanja Vidic, Sol Campbell, Gareth Bale und Robin van Persie haben es nämlich nicht einmal in die Rangliste geschafft.

Leistungen und Erfolge, die vor dem 1. Januar 2000 erbracht wurden, werden im Ranking nicht berücksichtigt, so dass die besten Jahre von Premier-League-Legenden wie Alan Shearer und Roy Keane, die für eine Allzeit-Elf in Frage kämen, nicht in die Wertung genommen werden.