Cristiano Ronaldo ist nicht dabei! Virgil van Dijk vom FC Liverpool spricht über seine vier stärksten Gegenspieler

Der Reds-Kapitän nennt vier Ausnahmestürmer - und weiß mit seiner Auswahl durchaus zu überraschen.

Kapitän Virgil van Dijk vom FC Liverpool hat in einem Podcast verraten, welche vier Stürmer ihm in seiner erfolgreichen Laufbahn bisher am meisten Probleme bereiteten. Bei Rest ist Football schilderte der Niederländer, dass Erling Haaland (Manchester City), Sergio Agüero (Karriereende), Lionel Messi (Inter Miami) und Olivier Giroud (AC Mailand) seine stärksten Kontrahenten waren.

Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo, auf den er während dessen zweiten Engagements bei Manchester United traf, kam in van Dijks Aufzeichnung dagegen nicht vor.