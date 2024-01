"Er hat oft gegen mich getroffen": Liverpools Virgil van Dijk nennt seinen stärksten Gegenspieler

Liverpools Abwehrchef lieferte sch mit Olivier Giroud einige heiße Duelle. Sie sind dem Niederländer im Gedächtnis geblieben.

WAS IST PASSIERT? Liverpool-Kapitän Virgil van Dijk hat in einem Interview mit France Football Milan-Stürmer Olivier Giroud als seinen stärksten Gegenspieler bezeichnet. Gegen den ehemaligen Angreifer von Arsenal und Chelsea sei es stets besonders schwer gewesen, so der niederländische Innenverteidiger.

WAS WURDE GESAGT? Van Dijk sagt auf die Frage nach dem besten Kontrahenten: "Ich glaube, das ist Olivier Giroud. Jedes Mal denkt man, man hat ihn gut im Griff und gut verteidigt. Aber trotzdem schafft er es immer, zu treffen: mit dem Kopf, mit dem Fuß, mit dem Knie. Er hat oft gegen mich getroffen."

Weitere starke Gegner seien der ehemalige argentinische Nationalspieler Sergio Agüero, der Ex-Dortmunder Erling Haaland (Manchester City) und Gabriel Jesus vom FC Arsenal.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Van Dijk und Giroud standen sich in 14 Partien gegenüber. Dabei gelangen dem 37 Jahre alten Stürmer sechs Treffer. Der Weltmeister von 2018 ist auch im fortgeschrittenen Fußballeralter noch in guter Verfassung. Für Milan bringt er es in dieser Saison auf 16 Scorerpunkte in 23 Partien.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

@Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Giroud empfängt mit seinen Rossoneri am Sonntagabend in der Serie A die Roma. Van Dijk trifft mit Liverpool nach einer kurzen Pause am 21. Januar in der Premier League auf den AFC Bournemouth.