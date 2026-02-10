Endrick ist bis zum Saisonende von Real Madrid an Olympique Lyon ausgeliehen. Anschließend wird der 19-Jährige zu den Madrilenen zurückkehren. Das bestätigte Endricks Berater Thiago Freitas gegenüber Win Win.
Comeback bei Real Madrid? Zukunft von Supertalent Endrick ist geklärt
"Die Entscheidung ist gefallen. Er wird am Ende der Saison zu Real Madrid zurückkehren, ohne Wenn und Aber. Es handelt sich um eine Leihe ohne Kaufoption, daher wird er zurückkehren. Was in der nächsten Saison passiert? Das ist schwer zu sagen, aber eines ist sicher: Am Ende der Saison wird Endrick wieder ein Spieler von Real Madrid sein", sagte Freitas.
Die spanische Sportzeitung As hatte zuvor bereits berichtet, dass die Madrilenen den Brasilianer zurückholen werden - auch eine Rückkehr von Nico Paz, der aktuell beim FC Como in Italien spielt, sei demnach vorgesehen.
Endrick kam bei Real Madrid nicht zum Zug
Endrick blieb bereits unter Carlo Ancelotti der Durchbruch verwehrt. Unter dessen Nachfolger Xabi Alonso verschlechterte sich seine Situation weiter. Eine Oberschenkelverletzung warf ihn zusätzlich zurück, insgesamt kam der 19-Jährige lediglich auf 99 Einsatzminuten - zu wenig für seine WM-Ambitionen.
Im Winter folgte der Wechsel zu Olympique Lyon, wo Endrick sofort durchstartete: Beim Pokaldebüt traf er entscheidend, in der Ligue 1 stehen nach vier Einsätzen bereits drei Tore und eine Vorlage zu Buche.
Am vergangenen Wochenende erlebte der Offensivspieler jedoch seinen ersten kleinen Rückschlag, als er gegen den FC Nantes die Rote Karte sah.
Endrick: Seine Statistiken bei Olympique Lyon
- Spiele: 6
- Tore: 5
- Vorlagen: 1