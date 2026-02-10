Goal.com
Live
Endrick Lyon 2025-26Getty
Marko Brkic

Comeback bei Real Madrid? Zukunft von Supertalent Endrick ist geklärt

Endricks weitere Karriereplanung nach dem Ende seiner Leihe zu Lyon ist klar definiert.

Endrick ist bis zum Saisonende von Real Madrid an Olympique Lyon ausgeliehen. Anschließend wird der 19-Jährige zu den Madrilenen zurückkehren. Das bestätigte Endricks Berater Thiago Freitas gegenüber Win Win.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
Frankreich Ligue 1
Lyon crest
Lyon
OL
Nizza crest
Nizza
NCE
0