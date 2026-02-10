Comeback bei Real Madrid? Zukunft von Supertalent Endrick ist geklärt

Endrick blieb bereits unter Carlo Ancelotti der Durchbruch verwehrt. Unter dessen Nachfolger Xabi Alonso verschlechterte sich seine Situation weiter. Eine Oberschenkelverletzung warf ihn zusätzlich zurück, insgesamt kam der 19-Jährige lediglich auf 99 Einsatzminuten - zu wenig für seine WM-Ambitionen.

Im Winter folgte der Wechsel zu Olympique Lyon, wo Endrick sofort durchstartete: Beim Pokaldebüt traf er entscheidend, in der Ligue 1 stehen nach vier Einsätzen bereits drei Tore und eine Vorlage zu Buche.

Am vergangenen Wochenende erlebte der Offensivspieler jedoch seinen ersten kleinen Rückschlag, als er gegen den FC Nantes die Rote Karte sah.