Caspar Jander ist bei der EM eine der Hoffnungen der U21 Deutschlands. Schon bald könnte jedoch Julian Nagelsmann anrufen.

Die Nominierung für den finalen Kader zur U21-Europameisterschaft ist die Krönung einer starken Spielzeit von Caspar Jander vom 1. FC Nürnberg. Nachdem er im Vorjahr noch mit dem MVS Duisburg in die vierte Liga abgestiegen war, entwickelte er sich in der 2. Liga beim Club zum Schlüsselspieler. In Nürnberg müssen sie nun den Abgang des Talents fürchten, das die halbe Bundesliga jagt und laut Christoph Kramer schon bald in der A-Nationalmannschaft spielen wird.