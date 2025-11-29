Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund findet lobende Worte für Stürmer Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim, an dem der FCB interessiert sein soll.
Christoph Freund lobt angeblichen Transferkandidaten des FC Bayern: "Ein interessanter Spieler, über den viel gesprochen wird"
Bayern Münchens Christoph Freund über Fisnik Asllani: "Ein cleverer Junge"
"Ein guter Spieler, er schießt viele Tore. Ein cleverer Junge, der sich sehr gut entwickelt hat", schwärmte Freund gegenüber Sky von Asllani. Der 23-Jährige sei "ein guter, interessanter junger Spieler, über den schon viel gesprochen wird", so der Österreicher weiter, der dann noch nachschob: "Wir sind aktuell sehr glücklich damit, was wir haben und wie wir aufgestellt sind."
Medienberichten zufolge sollen sowohl die Bayern als auch Borussia Dortmund Asllani auf ihrer Shortlist für den kommenden Sommer haben. Auch der FC Barcelona wurde bereits mit dem Kosovaren in Verbindung gebracht.
- Getty Images
Holt der FC Bayern Fisnik Asllani auch bei Verbleib von Harry Kane?
Im Fall der Bayern hatte Sky schon vor kurzem berichtet, dass der FCB tatsächlich ernst mache. So sollen bereits Gespräche zwischen den Verantwortlichen des Rekordmeisters und der Spielerseite stattgefunden haben. Wirklich konkrete Schritte wurden bisher aber noch nicht unternommen.
Ein entscheidender Faktor ist, welche Rolle Asllani in München einnehmen könnte. Bei Harry Kane stehen die Zeichen derzeit auf Verbleib, der Engländer hat den Bayern wohl schon mitgeteilt, dass er seine Ausstiegsklausel für den Sommer nicht ziehen wolle. Stattdessen steht eine Verlängerung des noch bis 2027 datierten Vertrages mehr und mehr im Raum.
Asllani kann zwar auch als hängende Spitze agieren, auf der Neuner-Position stünde er bei einem Wechsel nach München aber sehr wahrscheinlich im Schatten von Kane und würde nur den Backup geben. Ob er sich damit anfreunden könnte, ist offen.
Klar ist laut Sky jedenfalls, dass Asllani Hoffenheim nach Saisonende verlassen will. Eine Ausstiegsklausel in seinem noch bis 2029 datierten Vertrag bei der TSG mache das möglich.
Bayern-Kandidat Fisnik Asllani will mit dem Kosovo zur WM
Asllani war 2020 aus dem Nachwuchs von Union Berlin zu Hoffenheim gewechselt und wollte sich im Kraichgau über die zweite Mannschaft für höhere Aufgaben empfehlen. Das gelang dem gebürtigen Berliner zunächst jedoch nicht, weshalb er sich 2023/24 zunächst an Austria Wien und in der Saison darauf dann an die SV Elversberg verliehen ließ.
Bei dem Zweitligisten aus dem Saarland glückte Asllani dann der Durchbruch. Er war einer der Fixpunkte von Elversbergs erfrischendem Offensivfußball und trug mit 19 Toren und zehn Assists entscheidend dazu bei, dass die SVE beinahe den sensationellen Aufstieg in die Bundesliga schaffte, in der Relegation nur denkbar unglücklich dem 1. FC Heidenheim unterlag.
Vor der laufenden Saison war Asllani entsprechend umworben, entschied sich nach seiner Leih-Rückkehr aber, seinen Vertrag bei der TSG zu verlängern. Dort ist er im Sturmzentrum gesetzt und kann überzeugen, kam 2025/26 bisher auf sechs Tore und drei Assists in 13 Pflichtspielen.
Neben einem möglichen Wechsel zu einem Topklub könnte für Asllani im Sommer 2026 derweil möglicherweise noch ein weiteres Highlight anstehen. Mit dem Kosovo hat er in der WM-Qualifikation für Furore gesorgt und sich als Gruppenzweiter die Teilnahme an den Playoffs gesichert. Bei den wichtigen Auswärtssiegen in Schweden (1:0) und Slowenien (2:0) erzielte Asllani entscheidende Tore.
In den Ende März stattfindenden Playoffs trifft der Kosovo in seinem Halbfinale zunächst auswärts auf die Slowakei. Bei einem Sieg würden Asllani und Co. im Finale gegen die Türkei oder Rumänien um ein Ticket zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada kämpfen.
- Getty Images
Einer für den FC Bayern? Fisnik Asllanis bisherige Nationalmannschaftskarriere für den Kosovo
- Länderspieldebüt: 6. September 2024 (0:3 gegen Rumänien)
- Länderspiele: 12
- Tore: 3
- WM-Qualifikation: 2 Tore in 5 Einsätzen