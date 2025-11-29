Christoph Freund lobt angeblichen Transferkandidaten des FC Bayern: "Ein interessanter Spieler, über den viel gesprochen wird"

Asllani war 2020 aus dem Nachwuchs von Union Berlin zu Hoffenheim gewechselt und wollte sich im Kraichgau über die zweite Mannschaft für höhere Aufgaben empfehlen. Das gelang dem gebürtigen Berliner zunächst jedoch nicht, weshalb er sich 2023/24 zunächst an Austria Wien und in der Saison darauf dann an die SV Elversberg verliehen ließ.

Bei dem Zweitligisten aus dem Saarland glückte Asllani dann der Durchbruch. Er war einer der Fixpunkte von Elversbergs erfrischendem Offensivfußball und trug mit 19 Toren und zehn Assists entscheidend dazu bei, dass die SVE beinahe den sensationellen Aufstieg in die Bundesliga schaffte, in der Relegation nur denkbar unglücklich dem 1. FC Heidenheim unterlag.

Vor der laufenden Saison war Asllani entsprechend umworben, entschied sich nach seiner Leih-Rückkehr aber, seinen Vertrag bei der TSG zu verlängern. Dort ist er im Sturmzentrum gesetzt und kann überzeugen, kam 2025/26 bisher auf sechs Tore und drei Assists in 13 Pflichtspielen.

Neben einem möglichen Wechsel zu einem Topklub könnte für Asllani im Sommer 2026 derweil möglicherweise noch ein weiteres Highlight anstehen. Mit dem Kosovo hat er in der WM-Qualifikation für Furore gesorgt und sich als Gruppenzweiter die Teilnahme an den Playoffs gesichert. Bei den wichtigen Auswärtssiegen in Schweden (1:0) und Slowenien (2:0) erzielte Asllani entscheidende Tore.

In den Ende März stattfindenden Playoffs trifft der Kosovo in seinem Halbfinale zunächst auswärts auf die Slowakei. Bei einem Sieg würden Asllani und Co. im Finale gegen die Türkei oder Rumänien um ein Ticket zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada kämpfen.