Bei der EM 2021 stand die Fußballwelt unter Schock, als Christian Eriksen einen Herzstillstand erlitt. Bei seinem EM-Comeback traf der Däne.

Drei Jahre nach seinem Herzstillstand hat Christian Eriksen ein erfolgreiches EM-Comeback gefeiert. Dänemarks Spielmacher schoss seine Farben am Sonntag gegen Slowenien in der 17. Minute in Führung.