"Chaos kannst du nicht verteidigen": Nach Bayern Münchens Niederlage in London hebt Max Eberl eine große Qualität des FC Arsenal hervor

Mit Nicolas Jover hat Arsenal seit 2021 einen Standard-Trainer, dessen Arbeit sich ungemein effektiv auszahlt. Der Franzose ist hauptverantwortlich für das von Eberl beschriebene Chaos, mit dem Arsenal seine Gegner bei ruhenden Bällen ein ums andere Mal zur Verzweiflung bringt.

Entscheidend seien vor allem die Standardschützen Rice und Saka, betonte Eberl. "Von den ganzen Freistößen und Ecken war heute vielleicht eine schlecht - und selbst die war gar nicht so schlecht, kam aber eben nicht ganz auf den Punkt", so der FCB-Boss.

Bayerns Torhüter Manuel Neuer war derweil im unmittelbaren Vorfeld von Arsenals Führungstreffer nach einer Saka-Ecke von Torschütze Timber aus der Balance gebracht worden. Schiedsrichter Marco Guida sah darin allerdings kein Foulspiel und ließ das Tor zählen.

"Bevor die Ecke ausgeführt wird - und das meine ich mit Chaos - wird er (Neuer, d. Red.) blockiert und behindert. Als der Ball in der Luft war, war er dann eben nicht mehr koordiniert und kam nicht richtig an den Ball ran", sagte Eberl zu der Szene. Timber konnte vor dem zu spät kommenden Neuer einköpfen, der sich hinterher wie folgt dazu äußerte: "Er bringt mich natürlich aus der Balance und ich habe dann eine andere Position, als ich sie gerne gehabt hätte, komme nicht mehr so hin. Ich bin jetzt kein Torwart, der sich da dann auf den Boden schmeißt - vielleicht hätte das geholfen. Aber da gab es von meiner Seite aus keine Kritik nach dem Spiel. Solche Dinge werden irgendwann auch wieder auf unserer Seite sein, dann machen wir so ein Tor."