Für den FC Barcelona läuft es aktuell in der Liga nicht nach Plan. Eine Statistik dürfte Trainer Hansi Flick zu denken geben.

Der FC Barcelona ist in LaLiga nur noch Dritter, nachdem das Team von Trainer Hansi Flick in der ersten Saisonhälfte die Tabelle lange angeführt hat - und das Abrutschen lässt sich an einer Statistik festmachen: Die Katalanen vergeben mit Abstand die meisten Großchancen der 20 LaLiga-Klubs.