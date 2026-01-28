Goal.com
Harry Kane of FC Bayern MunichGetty Images
Alice Kopp

Champions League Konferenz mit FC Bayern, BVB und Eintracht Frankfurt heute im Live Stream und TV: Überträgt DAZN oder Amazon Prime alle Spiele?

Am Mittwoch steht der achte Spieltag in der Champions League auf dem Programm. Doch überträgt DAZN oder Amazon Prime die Konferenz?

Am Mittwoch stehen alle Partien des achten Spieltags in der Champions League auf dem Programm. Zum Abschluss steigen alle Spiele zeitgleich um 21.00 Uhr. Doch auch in diesem Fall gelten klare Ausstrahlungsregeln.

Drei der vier Bundesligisten treten vor heimischer Kulisse an. Zusätzlich zum Kräftemessen zwischen Borussia Dortmund und Inter Mailand kommt es zu den Duellen Bayer Leverkusen vs. FC Villarreal sowie Eintracht Frankfurt vs. Qarabag Agdam. Überdies könnt Ihr jenes von Bayern München bei PSV Eindhoven mitverfolgen.

GOAL Euch hier, wo alle Partien in der Champions League am Mittwoch live im TV und im Livestream zu sehen sind.

  • Yan Couto of DortmundGetty Images

    Champions League Konferenz mit FC Bayern, BVB und Eintracht Frankfurt heute im Live Stream und TV: Überträgt DAZN oder Amazon Prime alle Spiele?

    DAZN zeigt am Mittwoch die komplette Konferenz, wobei der Streaming-Anbieter um 19.15 Uhr mit der Übertragung startet. Möchtet Ihr sie mitverfolgen, müsst Ihr zum Unlimited Paket greifen – dafür müsst Ihr 34,99 Euro bzw. bei monatlicher Kündigung 44,99 Euro in die Hand nehmen.

    Kommentiert wird die Konferenz von Lukas Schönmüller (BVB), Marcel Seufert (Bayer Leverkusen), Max Siebald (Bayern München) und Robert Hunke (Eintracht Frankfurt). Für die Moderation und Expertise zeichnen sich Laura Wontorra bzw. Sami Khedira sowie Nils Petersen verantwortlich. Die Einzelspiele könnt Ihr ebenfalls beim Streaming-Anbieter mitverfolgen, wobei die Vorberichte zur den Partien der deutschen Mannschaften ebenfalls um 19.15 Uhr starten.

  • Kauã Santos of Eintracht FrankfurtGetty Images

    Champions-League-Übertragung am Mittwoch: Die wichtigsten Infos

    EventChampions League
    Spieltag8
    DatumMittwoch, 28. Januar
    Anstoßzeit21.00 Uhr
    Vorberichte abbei Partien mit deutscher Beteiligung ab 19.15 Uhr
    Anzahl Spieleinsgesamt 18, vier mit deutschen Teams
    ÜbertragungDAZN

  • Champions League am Mittwoch: Die Spiele im Überblick

    TerminHeimGastÜbertragung
    Mittwoch, 28. Januar, 21.00 UhrBorussia DortmundInter MailandDAZN
    Mittwoch, 28. Januar, 21.00 UhrEintracht FrankfurtQarabag AgdamDAZN
    Mittwoch, 28. Januar, 21.00 UhrPSV EindhovenBayern MünchenDAZN
    Mittwoch, 28. Januar, 21.00 UhrBayer LeverkusenFC VillarrealDAZN
