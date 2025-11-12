Champions League heute live: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Arsenal im Live Stream und live im TV?

In der Frauen Champions League stehen die Partien des dritten Spieltags in der Ligaphase auf dem Programm. Dabei bekommt es FC Bayern München am Mittwoch (12. November) mit dem FC Arsenal zu tun. Das Kräftemessen geht in der Allianz Arena über die Bühne.

Der FC Bayern München präsentiert sich aktuell in bestechender Form. Nach dem 2:1 gegen Juventus Turin in der Champions League folgten in der Bundesliga vier klare Siege – 5:1 gegen Köln, 4:1 gegen Essen, 6:0 in Nürnberg und zuletzt ein 4:0-Heimsieg gegen Union Berlin. Die Mannschaft von Jose Barcala hat damit eindrucksvoll Kurs auf das Achtelfinale genommen.

Auch Arsenal reist mit Selbstvertrauen an. Nach dem 2:0 bei Benfica und einem 4:1 in Leicester trennten sich die Londonerinnen jüngst 1:1 von Chelsea. Davor gab ein 1:0 gegen Brighton und Benfica sowie ein 1:2 gegen Lyon. Die Formkurve zeigt also ebenfalls nach oben – ein echtes Topduell in München.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel FC Bayern Frauen vs. FC Arsenal in der Frauen Champions League.