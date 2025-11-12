Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Giulia Gwinn (FC Bayern Muenchen Frauen, 07) IMAGO / Eibner
Alice Kopp

Champions League heute live: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Arsenal im Live Stream und live im TV?

Heute steigt die Partie FC Bayern vs. FC Arsenal. Doch wer zeigt / überträgt die Frauen Champions League heute im LIVE STREAM und live im TV?

In der Frauen Champions League stehen die Partien des dritten Spieltags in der Ligaphase auf dem Programm. Dabei bekommt es FC Bayern München am Mittwoch (12. November) mit dem FC Arsenal zu tun. Das Kräftemessen geht in der Allianz Arena über die Bühne.

Der FC Bayern München präsentiert sich aktuell in bestechender Form. Nach dem 2:1 gegen Juventus Turin in der Champions League folgten in der Bundesliga vier klare Siege – 5:1 gegen Köln, 4:1 gegen Essen, 6:0 in Nürnberg und zuletzt ein 4:0-Heimsieg gegen Union Berlin. Die Mannschaft von Jose Barcala hat damit eindrucksvoll Kurs auf das Achtelfinale genommen.

Auch Arsenal reist mit Selbstvertrauen an. Nach dem 2:0 bei Benfica und einem 4:1 in Leicester trennten sich die Londonerinnen jüngst 1:1 von Chelsea. Davor gab ein 1:0 gegen Brighton und Benfica sowie ein 1:2 gegen Lyon. Die Formkurve zeigt also ebenfalls nach oben – ein echtes Topduell in München.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel FC Bayern Frauen vs. FC Arsenal in der Frauen Champions League.

  • Frida Maanum of Arsenal celebrates but her goal was disallowedIMAGO / Offside Sports Photography

    Frauen Champions League heute live: Wann beginnt das Spiel FC Bayern München vs. FC Arsenal?

    Das Heimspiel vom FC Bayern München gegen den FC Arsenal steigt im Rahmen des dritten Spieltags der Ligaphase in der Frauen Champions League. Die Allianz Arena dient als Schauplatz, und der Anpfiff ertönt um 18.45 Uhr.

  • Jovana Damnjanovic (FC Bayern Muenchen Frauen, 09) bejubelt mit Pernille Harder (FC Bayern Muenchen Frauen, 21)IMAGO / Eibner

    FC Bayern München vs. FC Arsenal heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die Frauen Champions League?

    Ihr könnt die Partie der Frauen Champions League zwischen dem FC Bayern München und dem FC Arsenal bei Disney+ im TV und LIVE STREAM sehen. Die Vorberichte beginnen kurz vor dem Anstoß, wobei das Übertragungsteam noch nicht feststeht. Für deutsche Nutzer gibt es bei Disney+ zwei Pakete. Wählt Ihr das Standard Modell, müsst Ihr monatlich 10,99 Euro bzw. jährlich 109,90 Euro bezahlen. Die Kosten für die Premium Variante liegen wiederum bei 15,99 Euro bzw. 159,90 Euro. Zudem könnt Ihr mithilfe des TICKERS von GOAL im Bilde bleiben.

