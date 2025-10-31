Englands Rekordmeister Manchester United scheiterte 2018 mit einem Angebot in schwindelerregender Höhe für den damaligen Napoli-Verteidiger Kalidou Koulibaly. Das verriet der senegalesische Nationalspieler im Podcast 'Zack en Roue Libre'.
Carlo Ancelotti drohte mit Rücktritt: Spieler enthüllt gescheiterten Weltrekordtransfer von Manchester United
WAS WURDE GESAGT?
Die Red Devils hätten Koulibaly zum teuersten Verteidiger Geschichte gemacht, allerdings scheiterte der Deal am Veto des damaligen Neapel-Trainers Carlo Ancelotti.
Koulibaly schilderte den Ablauf so: "Napoli bekam ein Angebot über 100 Millionen Euro von Manchester United, aber der Klub lehnte es ab. Ancelotti kam zu mir und sagte: 'Ich bin hier, um den Scudetto zu gewinnen. Was willst Du?' Ich antwortete ihm, dass ich wegwill."
Ancelotti habe ihm gesagt, dass er von der Offerte aus England wisse. "Wenn ich gegangen wäre, wäre er am nächsten Tag zurückgetreten", so der heute 34-Jährige.
Koulibaly war damals einer der besten Innenverteidiger der Welt. Er habe sich von Napolis Klubchef Aurelio de Laurentiis "respektlos" behandelt gefühlt und daher einen Wechsel angestrebt: "Ich glaubte, dass meine Zeit in Neapel vorüber sei. Ich hatte alles gegeben. Vier Jahre war ich dort und mir winkte der beste Vertrag meiner Karriere."
Die Unterhaltung mit Ancelotti ist ihm im Gedächtnis geblieben: "Ancelotti rief mich abends an und sagte: 'Komm in mein Zimmer'. Dann öffnete er die Tür und begrüßte mich auf französisch: 'Ah, mon ami Kalidou!' Wir trugen beide Pyjamas, ich war schockiert."
DIE TRANSFERGESCHICHTE:
Schließlich blieb Koulibaly bei den Partenopei, das Ziel des Gewinns der Meisterschaft in der Serie A erreichten Ancelotti und Koulibaly allerdings nicht. Sie landeten in der Endabrechnung auf dem zweiten Platz, elf Zähler hinter Titelträger Juventus. Der Startrainer verabschiedete sich ein Jahr später zum FC Everton, ehe er 2021 zu seinem Ex-Klub Real Madrid zurückkehrte und dort erneut große Erfolge feierte. Seit einigen Monaten ist er Coach der brasilianischen Nationalmannschaft.
Koulibaly wechselte 2022 in die Premier League. Allerdings nicht zu ManUnited sondern zum FC Chelsea. Die Blues holten ihn als Nachfolger für den späteren Ancelotti-Schützling Antonio Rüdiger und zahlten knapp 42 Millionen Euro Ablöse. Allerdings erfüllte er die hohen Erwartungen nicht und zog nach nur einem Jahr weiter in die Saudi Pro League zu Al-Hilal. Dort steht Koulibaly noch heute unter Vertrag.