Carlo Ancelotti drohte mit Rücktritt: Spieler enthüllt gescheiterten Weltrekordtransfer von Manchester United

Die Red Devils hätten Koulibaly zum teuersten Verteidiger Geschichte gemacht, allerdings scheiterte der Deal am Veto des damaligen Neapel-Trainers Carlo Ancelotti.

Koulibaly schilderte den Ablauf so: "Napoli bekam ein Angebot über 100 Millionen Euro von Manchester United, aber der Klub lehnte es ab. Ancelotti kam zu mir und sagte: 'Ich bin hier, um den Scudetto zu gewinnen. Was willst Du?' Ich antwortete ihm, dass ich wegwill."

Ancelotti habe ihm gesagt, dass er von der Offerte aus England wisse. "Wenn ich gegangen wäre, wäre er am nächsten Tag zurückgetreten", so der heute 34-Jährige.

Koulibaly war damals einer der besten Innenverteidiger der Welt. Er habe sich von Napolis Klubchef Aurelio de Laurentiis "respektlos" behandelt gefühlt und daher einen Wechsel angestrebt: "Ich glaubte, dass meine Zeit in Neapel vorüber sei. Ich hatte alles gegeben. Vier Jahre war ich dort und mir winkte der beste Vertrag meiner Karriere."

Die Unterhaltung mit Ancelotti ist ihm im Gedächtnis geblieben: "Ancelotti rief mich abends an und sagte: 'Komm in mein Zimmer'. Dann öffnete er die Tür und begrüßte mich auf französisch: 'Ah, mon ami Kalidou!' Wir trugen beide Pyjamas, ich war schockiert."