Offiziell: Al-Hilal verpflichtet Chelseas Kalidou Koulibaly

Die Klubs aus Saudi-Arabien geben weiterhin auf dem Transfermarkt Gas: Mit Kalidou Koulibaly kommt der nächste große Name vom FC Chelsea.

WAS IST PASSIERT? Kalidou Koulibaly wechselt vom FC Chelsea zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien. Das verkündeten die beiden beteiligten Klubs am Sonntagabend offiziell. Er kostet seinen neuen Klub 25 Millionen Euro Ablöse und soll 30 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Sein Vertrag läuft bis 2026.

WAS WURDE GESAGT? "Wir danken Kalidou für seinen Beitrag auf und neben dem Platz während seiner Zeit an der Stamford Bridge und wünschen ihm für den nächsten Schritt in seiner Karriere alles Gute", teilte Chelsea mit.

WAS IST DER HINTERGRUND? Koulibaly ist nicht der erste und wohl auch nicht der letzten Chelsea-Profi, der in diesem Sommer nach Saudi-Arabien wechselt. N'Golo Kante zog es bereits zu Al-Ittihad, Hakim Ziyech (Al-Nassr) und Edouard Mendy (Al-Ahly) könnten noch folgen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Koulibaly wechselte erst im vergangenen Sommer von der SSC Neapel zu den Blues, die sich den Abwehrspieler 38 Millionen Euro kosten ließen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Er kam in der vergangenen, für Chelsea enttäuschend verlaufenen Saison nur auf 23 Pflichtspieleinsätze.