Carl Zeiss Jena bei SV Schott Jena heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Pokalspiel?

Im Viertelfinale des Thüringer Landespokal kommt es heute zum Derby zwischen Carl Zeiss Jena und dem SV Schott Jena. GOAL verrät Euch, wo Ihr die Partie live im TV und Stream sehen könnt.

Am heutigen Freitag, 14. November, steigt im Ramen des Viertelfinals des Landespokal Thüringen das Derby zwischen Carl Zeiss und dem SV Schott Jena. Rund geht es ab 19 Uhr auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld, der Heimstätte des SV Schott Jena.

  • Carl Zeiss Jena bei SV Schott Jena heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Pokalspiel?

    Das Jena-Derby im Viertelfinale des Landespokal Thüringen könnt Ihr ganz einfach im Livestream des Thüringer Fußballverbands verfolgen. Der Zugriff ist jedoch nicht gratis, sondern kostet Euch vier Euro.

  • Carl Zeiss Jena bei SV Schott Jena heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Pokalspiel? News

    Die Gastgeber spielen aktuell in der Verbandsliga Thüringen - und das äußerst erfolgreich. Nach elf absolvierten Spieltagen steht der SV Schott Jena mit 27 Punkten an der Spitze der Tabelle und weist eine unglaubliche Tordifferenz von +32 auf. 47 Tore konnte die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf erzielen, sie erzielen also mehr als vier Buden pro Partie.

    Doch auch der große Nachbar spielt bisher eine gute Saison 2025/26. In der Regionalliga Nordost liegt Carl Zeiss Jena mit 36 Punkten aus 15 Spielen auf dem zweiten Platz, nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Lok Leipzig. Und in Jena scheinen die Mannschaften auf einen offensiven Fußball zu setzen, denn auch Carl Zeiss Jena stellt mit 32 Toren den besten Angriff der Regionalliga Nordost.

    Zuletzt gab es diese Begegnung im Januar. Damals traten die beiden Klubs im Rahmen eines Testspiels gegeneinander an. Carl Zeiss gewann damals mit 12:1, dass will der SV Schott natürlich heute besser machen.

  • Landespokal Thüringen: Das Viertelfinale im Üerblick

    Tag & UhrzeitHeimGast
    Freitag, 14.11., 19 UhrSV Schott JenaCarl Zeiss Jena
    Samstag, 15.11., 13.30 UhrSV BW 91 Bad FrankenhausenBSG Wismut Gera
    Samstag, 15.11., 13.30 UhrSV Grün-Weiß SiemerodeRot-Weiß Erfurt
    Samstag, 15.11., 13.30 UhrFC An der Fahner HöheZFC Meuselwitz

