Carl Zeiss Jena bei SV Schott Jena heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Pokalspiel?

Die Gastgeber spielen aktuell in der Verbandsliga Thüringen - und das äußerst erfolgreich. Nach elf absolvierten Spieltagen steht der SV Schott Jena mit 27 Punkten an der Spitze der Tabelle und weist eine unglaubliche Tordifferenz von +32 auf. 47 Tore konnte die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf erzielen, sie erzielen also mehr als vier Buden pro Partie.

Doch auch der große Nachbar spielt bisher eine gute Saison 2025/26. In der Regionalliga Nordost liegt Carl Zeiss Jena mit 36 Punkten aus 15 Spielen auf dem zweiten Platz, nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Lok Leipzig. Und in Jena scheinen die Mannschaften auf einen offensiven Fußball zu setzen, denn auch Carl Zeiss Jena stellt mit 32 Toren den besten Angriff der Regionalliga Nordost.

Zuletzt gab es diese Begegnung im Januar. Damals traten die beiden Klubs im Rahmen eines Testspiels gegeneinander an. Carl Zeiss gewann damals mit 12:1, dass will der SV Schott natürlich heute besser machen.