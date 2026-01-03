Karim AdeyemiGetty
BVB verlangt wohl hohe fünfstellige Summe! Geldstrafe für Karim Adeyemi enthüllt

Sein Aussetzer hat für Karim Adeyemi offenbar schwere Konsequenzen - zumindest finanzieller Hinsicht.

Für seinen Wutausbruch muss Karim Adeyemi vom BVB tief in die Tasche greifen.

Die Bild-Zeitung hat nun enthüllt, wie hoch die Geldstrafe für den deutschen Nationalspieler ausfällt. Wegen seinem Ausraster beim Gladbach-Spiel hatte nach Adeyemis Ankunft im Trainingslager im spanischen Marbella ein Krisengipfel zum Strafmaß stattgefunden.

  • Adeyemi muss wohl tief in die Tasche greifen

    Demnach wurde festgelegt, dass eine hohe fünfstellige Summe fällig wird. Die Boulevardzeitung spekuliert über rund 90.000 Euro. Trainer Niko Kovac hatte bereits am Freitag ein klärendes Gespräch mit Adeyemi angekündigt, das aufgrund der Winterpause zuvor nicht stattgefunden habe.

    Beim 2:0-Sieg gegen Gladbach war Adeyemi nach einer schlechten Leistung und aufgrund mehrere Scharmützel mit Gegenspieler Kevin Diks sowie einer Auseinandersetzung mit Schiedsrichter Sven Jablonski nach 60 Minuten ausgewechselt worden. Anschließend wollte der 23-Jährige schon Richtung Kabine abdampfen, ehe Sportdirektor Sebastian Kehl vehement eingriff und den Offensivspieler Richtung Ersatzbank zitierte. Noch am Spielfeldrand kündigte er eine Geldstrafe an.

  • Karim AdeyemiGetty

    Trennen sich die Wege von Adeyemi und dem BVB bald?

    Dem Bericht zufolge wird die Summe direkt von Adeyemis Monatsgehalt abgezogen, dessen Jahressalär rund sechs Millionen Euro betragen soll. Im Zuge dessen kamen Spekulationen über einen baldigen BVB-Abschied auf. Zumal er schon in den Wochen zuvor für negative Schlagzeilen gesorgt hatte. Unter anderem bekam Adeyemi wegen einer "Mystery Box" Ärger mit der Justiz, die illegale Waffen enthielt. 

    Schon häufiger wurde Adeyemi mit einem Wechsel nach Italien in Verbindung gebracht. Laut der Bild ruft Dortmund jedoch ein Ablöse von mindestens 60 Millionen Euro auf, sollten potenzielle Interessenten an den BVB herantreten. 

    In der laufenden Spielzeit kommt Adeyemi in 22 Einsätzen auf sechs Treffer und drei Assists. Sein Vertrag läuft noch bis 2027. 

  • Die Leistungsdaten von Karim Adeyemi beim BVB in dieser Saison

    • Spiele: 22
    • Tore:
    • Assists: 3

