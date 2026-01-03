BVB verlangt wohl hohe fünfstellige Summe! Geldstrafe für Karim Adeyemi enthüllt

Dem Bericht zufolge wird die Summe direkt von Adeyemis Monatsgehalt abgezogen, dessen Jahressalär rund sechs Millionen Euro betragen soll. Im Zuge dessen kamen Spekulationen über einen baldigen BVB-Abschied auf. Zumal er schon in den Wochen zuvor für negative Schlagzeilen gesorgt hatte. Unter anderem bekam Adeyemi wegen einer "Mystery Box" Ärger mit der Justiz, die illegale Waffen enthielt.

Schon häufiger wurde Adeyemi mit einem Wechsel nach Italien in Verbindung gebracht. Laut der Bild ruft Dortmund jedoch ein Ablöse von mindestens 60 Millionen Euro auf, sollten potenzielle Interessenten an den BVB herantreten.

In der laufenden Spielzeit kommt Adeyemi in 22 Einsätzen auf sechs Treffer und drei Assists. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.