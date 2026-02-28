Die Stars des FC Bayern München feierten den Volleytreffer von Joshua Kimmich zum 3:2-Endstand gegen Borussia Dortmund im Topspiel ausgelassen. Michael Olise brachte die Fans des BVB dabei mit einer Aktion besonders auf die Palme.
BVB-Fans sind stinksauer! Spieler des FC Bayern München provoziert mit Fahnen-Jubel
Michael Olise erzürnt die BVB-Fans
Während Torschütze Joshua Kimmich, umringt von mehreren Mitspielern, im rechten Spielfeldeck vor dem nicht ganz gefüllten Gästeblock mit den mitgereisten Bayern-Fans feierte, sorgte Michael Olise für zusätzliche Brisanz. Der Flügelspieler nahm die schwarz-gelbe Eckfahne ab, warf sie demonstrativ in die Luft und ließ sie zu Boden fallen.
Die Aktion kam bei den direkt danebenstehenden Dortmund-Anhängern naturgemäß gar nicht gut an - sie reagierten mit lautstarken Pfiffen und einigen Mittelfinger-Gesten in Richtung Olise. Dem Franzosen konnte es egal sein.
- Getty Images Sport
FC Bayern hat die Meisterschaft so gut wie sicher
Dabei hatte die Partie eigentlich ideal für den BVB begonnen: Nico Schlotterbeck brachte die Hausherren in der 26. Minute per Kopf in Führung. Zuvor hatte der Verteidiger allerdings Glück, dass er nach einem harten Einsteigen gegen Josip Stanisic nicht vom Platz gestellt wurde.
Nach dem Seitenwechsel übernahm der FC Bayern die Kontrolle und drehte die Begegnung dank zweier Treffer von Harry Kane. Daniel Svensson sorgte zwar noch einmal für Hoffnung beim BVB. Kimmichs Todesstoß folgte jedoch in der 87. Minute.
Durch den Erfolg hat Bayern zehn Spieltage vor Saisonende nun elf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Dortmund und einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht.
Bundesliga: Das obere Tabellendrittel am 24. Spieltag
# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Bayern München 24 20 3 1 88:23 65 63 2 Borussia Dortmund 24 15 7 2 51:25 26 52 3 TSG Hoffenheim 24 14 4 6 49:31 18 46 4 VfB Stuttgart 23 13 4 6 44:32 12 43 5 RB Leipzig 23 12 5 6 44:32 12 41 6 Bayer Leverkusen 23 12 4 7 44:29 15 40
Häufig gestellte Fragen
Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.
Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.
Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.
Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter.
Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.
Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.
Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.
Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.
Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.
Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse.
Dazu ist nichts bekannt.
Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.
Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.
Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.
Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.
Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.
Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname