BVB-Fans sind stinksauer! Spieler des FC Bayern München provoziert mit Fahnen-Jubel

Dabei hatte die Partie eigentlich ideal für den BVB begonnen: Nico Schlotterbeck brachte die Hausherren in der 26. Minute per Kopf in Führung. Zuvor hatte der Verteidiger allerdings Glück, dass er nach einem harten Einsteigen gegen Josip Stanisic nicht vom Platz gestellt wurde.

Nach dem Seitenwechsel übernahm der FC Bayern die Kontrolle und drehte die Begegnung dank zweier Treffer von Harry Kane. Daniel Svensson sorgte zwar noch einmal für Hoffnung beim BVB. Kimmichs Todesstoß folgte jedoch in der 87. Minute.

Durch den Erfolg hat Bayern zehn Spieltage vor Saisonende nun elf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Dortmund und einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht.