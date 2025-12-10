BVB, die Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund in der Champions League gegen Bodö/Glimt: Kovacs Joker bringen keine Impulse

Daniel Svensson (ab 33.): Kam für den verletzten Anton ins Spiel und ordnete sich auf der linken Schiene ein. Bis auf ein paar vorwiegend ungefährliche Flanken und Standards blieben die ganz großen Momente aus, hinten selten gefordert. Vor dem erneuten Ausgleich hätte er etwas energischer dazwischengehen dürfen. Kurz vor Schluss beinahe noch mit dem Eigentor. Note: 4.
Karim Adeyemi (ab 67.): Ersetzte den vor dem Tor glücklosen Beier, fand allerdings überhaupt nicht ins Spiel. Note: 4.
Serhou Guirassy (ab 67.): Für den starken Silva eingewechselt, sollte er seine persönliche Flaute beenden. Das gelang ihm nicht. Stattdessen verlor er unmittelbar vor dem 2:2 den Ball. Viel schlechter hätte es für den Stürmer nicht laufen können. Sinnbildlich für seinen missratenen Kurzauftritt war die Szene in Minute 86, als er den Ball in aussichtsreicher Position verstolperte. Note: 4,5.
Emre Can (ab 79.): Kam für Anselmino rein und musste zunächst vom Seitenrand aus zuschauen, wie sich seine Mannschaft das 2:2 fing. Keine Bewertung.
Julian Ryerson (ab 79.): Für mehr Frische auf der rechten Außenbahn tauschte ihn Kovac mit Couto. Den Punktverlust wusste er nicht mehr zu verhindern. Keine Bewertung.