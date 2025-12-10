BVB, die Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund in der Champions League gegen Bodö/Glimt: Kovacs Joker bringen keine Impulse

Borussia Dortmund ist trotz einer guten Leistung des Offensiv-Trios gegen den norwegischen Underdog Bodö/Glimt in der Champios League nicht über ein 2:2 (1:1) hinausgekommen. Insbesondere drei Einwechslungen von Trainer Niko Kovac stellten sich als Fehlgriffe heraus.

Die Tore für den BVB erzielte Julian Brandt mit einem Doppelpack (14., 51.) - für die Gäste trafen Haitam Aleesami (42.) und Jens-Petter Hauge (75.).