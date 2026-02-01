Die Posse um Aaron Anselmino nimmt kuriose Züge an. Der FC Chelsea verleiht den Innenverteidiger wohl erneut, allerdings nichts zurück zum BVB. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, wollen die Blues den 20-Jährigen bei ihrem Farmteam Racing Straßburg in der französischen Ligue 1 parken.
BVB der große Verlierer in einer kuriosen Posse! FC Chelsea verleiht Aaron Anselmino wohl zu einem anderen Klub
Ist Anselmino ein Druckmittel des FC Chesea gewesen?
Demnach sei bereits eine Einigung über ein Leihgeschäft bis Saisonende erzielt worden, der Deal werde spätestens am Deadline Day (2. Februar) über die Bühne gehen. Und der BVB? Der schaut in die Röhre.
Bei Borussia Dortmund dürfte man sich die Augen über Chelseas Vorgehensweise reiben. Die Blues hatten Anselminos Leihe vor rund einer Woche ohne ersichtlichen Grund abgebrochen. Anschließend war darüber spekuliert worden, dass er als eine Art Druckmittel für die Verhandlungen mit Stade Rennes über Wunschspieler Jeremy Jacquet fungiere.
Chelsea plant offenbar weitere Leih-Rückkehr
Am Samstag hatte es außerdem Gerüchte gegeben, dass auch die Leihe von Mamadou Sarr abgebrochen werde, um den Druck auf Rennes nochmals zu erhöhen. Kurios: Der ebenfalls 20 Jahre alte Abwehrmann wurde bei eigentlich in Straßburg geparkt. Dort kommt übrigens auch Chelseas neuer Trainer Liam Rosenior her, der dementsprechend schon bestens über Sarrs Fähigkeiten Bescheid weiß.
Zuletzt machte der Nachfolger von Enzo Maresca auch Andeutungen, dass er gerne weiterhin mit Sarr zusammenarbeiten würde. "Die Priorität ist es, den Kader für den Rest der Saison so stark wie möglich zu machen. Das ist immer die Priorität. Ich bin schon lange genug Trainer, um zu wissen, dass sich die Situation auf dem Transfermarkt im Januar sehr, sehr schnell ändern kann, was die verfügbaren Spieler und die Situation unserer Spieler angeht", sagte er.
Der bevorstehende Anselmino-Deal bekräftigt die Spekulationen, dass Sarr frühzeitig zu Chelsea zurückkehren könnte. Derweil laufen dem Vernehmen nach im Hintergrund weiterhin Gespräche mit Rennes über einen Jacquet-Transfer. Die Franzosen sollen wohl rund 65 Millionen Euro verlangen - eine Summe, die einen Rekordtransfer für Rennes bedeuten würde. Das aktuelle Angebot der Londoner liege jedoch noch darunter.
BVB verwundert: Kommt jetzt ein neuer Innenverteidiger?
Aus dem Bäumchen-wechsel-dich-Spielchen geht der BVB als klarer Verlierer hervor, der seine angeblich noch bis zuletzt bestehende Hoffnungen auf eine Anselmino-Rückkehr wohl endgültig begraben kann. Die Vereinbarung mit Chelsea sah laut Sky eigentlich vor, dass die Rückholklausel automatisch erlischt, sobald er bis Ende Dezember 1000 Pflichtspielminuten für den BVB gesammelt hätte.
Aufgrund von zahlreicher Verletzungen kam Anselmino jedoch lediglich auf 565 Minuten - Spiele im Januar, darunter gegen Union Berlin und Tottenham, flossen nicht mehr in die Berechnung ein. Intern soll die vorzeitige Rückkehr beim BVB dennoch für "große Verwunderung" gesorgt haben. Einen Ersatz hat Dortmund bislang nicht verpflichtet - und wird dies vermutlich auch nicht mehr tun.
Aaron Anselmino: Leistungsdaten beim BVB
- Spiele: 10
- Tore: 1
- Assists: 1
- Einsatzminuten: 585