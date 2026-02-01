BVB der große Verlierer in einer kuriosen Posse! FC Chelsea verleiht Aaron Anselmino wohl zu einem anderen Klub

Am Samstag hatte es außerdem Gerüchte gegeben, dass auch die Leihe von Mamadou Sarr abgebrochen werde, um den Druck auf Rennes nochmals zu erhöhen. Kurios: Der ebenfalls 20 Jahre alte Abwehrmann wurde bei eigentlich in Straßburg geparkt. Dort kommt übrigens auch Chelseas neuer Trainer Liam Rosenior her, der dementsprechend schon bestens über Sarrs Fähigkeiten Bescheid weiß.

Zuletzt machte der Nachfolger von Enzo Maresca auch Andeutungen, dass er gerne weiterhin mit Sarr zusammenarbeiten würde. "Die Priorität ist es, den Kader für den Rest der Saison so stark wie möglich zu machen. Das ist immer die Priorität. Ich bin schon lange genug Trainer, um zu wissen, dass sich die Situation auf dem Transfermarkt im Januar sehr, sehr schnell ändern kann, was die verfügbaren Spieler und die Situation unserer Spieler angeht", sagte er.

Der bevorstehende Anselmino-Deal bekräftigt die Spekulationen, dass Sarr frühzeitig zu Chelsea zurückkehren könnte. Derweil laufen dem Vernehmen nach im Hintergrund weiterhin Gespräche mit Rennes über einen Jacquet-Transfer. Die Franzosen sollen wohl rund 65 Millionen Euro verlangen - eine Summe, die einen Rekordtransfer für Rennes bedeuten würde. Das aktuelle Angebot der Londoner liege jedoch noch darunter.