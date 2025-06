BVB Anstoßzeit: Wann spielt Borussia Dortmund heute bei der Klub WM?

Der BVB trifft heute bei der Klub WM auf Fluminense. Doch wann spielt der BVB heute? GOAL hat alle Infos.

Borussia Dortmund startet am Dienstag in die Klub WM 2025. Das erste Gruppenspiel gegen Fluminense steigt im MetLife Stadium bei New York. Der Anstoß ist für 12.00 Uhr Ortszeit angesetzt – daher läuft das Spiel in Deutschland um 18.00 Uhr.

Zum Auftakt in der Gruppe F messen sich der Sieger der Copa Libertadores 2023 und der Vorjahresfinalist der Champions League. Das bedeutet in anderen Worten: Von der Papierform her kommt es somit in der ersten Spielrunde zum Sechs-Punkte-Spiel um den ersten Platz.

GOAL zeigt Euch, wann der BVB spielt – und warum der Zeitpunkt auch sportlich wichtig ist.