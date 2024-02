Bundesliga: Was passiert bei Spielabbruch? Wertung, Wiederholung, restliche Spielzeit

Die Fan-Proteste in der Bundesliga gegen die Investoren kosten weiterhin Nerven, ein Spielabbruch ist denkbar. Doch was passiert dann?

Die Fan-Proteste in der Bundesliga gegen den geplanten Investoreneinstieg sorgen für zahlreiche Spielunterbrechungen und Verzögerungen, die Nerven bei Spielern, Schiedsrichtern und sicherlich auch einigen Anhängern liegen blank.

Zu einem Spielabbruch, welcher immer das letzte Szenario ist, nachdem alle zumutbaren Mittel, das Spiel fortzusetzen, erschöpft sind, kam es bislang aber noch nicht. Doch was würde nach einem Spielabbruch passieren?

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, was bei einem Spielabbruch in der Bundesliga passiert. Was ist mit der restlichen Spielzeit? Wie wird das Spiel gewertet, gibt es eine Wiederholung?