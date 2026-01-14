Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga heute live: Zeigt / überträgt DAZN auch in der Englischen Woche die Konferenz?

Auch am Mittwoch steht die Englische Woche in der Bundesliga auf dem Programm. Doch zeigt / überträgt DAZN die Konferenz?

Am Mittwoch stehen weitere Partien des 17. Spieltags in der Bundesliga auf dem Programm. Eine davon steigt um 18.30 Uhr, die anderen folgen um 20.30 Uhr. Gleich vorweg, auch bei Englischen Wochen gilt eine klare Übertragungsregelung.

Den Auftakt macht das Heimspiel des VfL Wolfsburg gegen den FC St. Pauli. Anschließend kommt es unter anderem zur Begegnung des FC Bayern in Köln. Überdies empfangen RB Leipzig den SC Freiburg und Hoffenheim Borussia Mönchengladbach.

    Bundesliga heute live: Zeigt / überträgt DAZN auch in der Englischen Woche die Konferenz?

    Ja – auch am Mittwoch gehört die Bundesliga-Konferenz fest zum Programm von DAZN. Der Streaming-Anbieter startet um 19.30 Uhr mit der Übertragung. Möchtet Ihr diese mitverfolgen, benötigt Ihr das Supersports Paket – dieses kostet Euch 19,99 Euro bzw. bei monatlicher Kündigung 24,99 Euro.

    Kommentiert wird die Konferenz von Lukas Schönmüller, Mario Rieker und Michael Born. Für die Moderation und Expertise zeichnen sich Laura Wontorra bzw. Tobias Schweinsteiger verantwortlich. Die Einzelspiele könnt Ihr hingegen bei Sky im TV sowie – via Sky Go und WOW – im Stream mitverfolgen.

    Bundesliga-Übertragung am Mittwoch: Die wichtigsten Infos

    EventBundesliga
    Spieltag17
    DatumMittwoch, 14. Januar
    Anstoßzeiten18.30 Uhr, 20.30 Uhr
    Anzahl Spiele4
    ÜbertragungSky, DAZN

  • Bundesliga am Mittwoch: Die Spiele im Überblick

    TerminHeimGastÜbertragung
    Mittwoch, 14. Januar, 18.30 UhrVfL WolfsburgFC St. PauliSky
    Mittwoch, 14. Januar, 20.30 Uhr1. FC KölnBayern MünchenSky, DAZN
    Mittwoch, 14. Januar, 20.30 UhrRB LeipzigSC FreiburgSky, DAZN
    Mittwoch, 14. Januar, 20.30 UhrTSG HoffenheimBorussia MönchengladbachSky, DAZN
