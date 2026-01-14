Bundesliga heute live: Zeigt / überträgt DAZN auch in der Englischen Woche die Konferenz?

Am Mittwoch stehen weitere Partien des 17. Spieltags in der Bundesliga auf dem Programm. Eine davon steigt um 18.30 Uhr, die anderen folgen um 20.30 Uhr. Gleich vorweg, auch bei Englischen Wochen gilt eine klare Übertragungsregelung.

Den Auftakt macht das Heimspiel des VfL Wolfsburg gegen den FC St. Pauli. Anschließend kommt es unter anderem zur Begegnung des FC Bayern in Köln. Überdies empfangen RB Leipzig den SC Freiburg und Hoffenheim Borussia Mönchengladbach.

GOAL Euch hier, welche Spiele am Mittwoch live im TV und im Livestream zu sehen sind.