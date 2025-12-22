FCB-Coach Vincent Kompany hat sich beim 4:0-Sieg in Heidenheim zu den Comeback-Plänen von Jamal Musiala beim FC Bayern München geäußert und auf die Bremse gedrückt.
"Braucht einfach die Zeit": FCB-Coach Vincent Kompany warnt vor zu frühem Comeback eines Stars des FC Bayern München
Jamal Musiala ist nach mehr als fünfmonatiger Verletzungspause wegen seines Wadenbeinbruchs und seiner Sprunggelenksverletzung vor wenigen Tagen wieder ins Mannschaftstraining des FC Bayern zurückgekehrt. Der Spielmacher wird behutsam aufgebaut.
Trainer Vincent Kompany äußerte sich positiv über Musialas Rückkehr. "Das wird für uns in 2026 eine positive Geschichte sein. Im Moment war das erstmal für sein Gefühl super und ab dem nächsten Jahr können wir viel erwarten von Jamal", sagte er, drückte aber nach dem 4:0 in Heidenheim zugleich auf die Bremse und dämpfte die Erwartungen. Musiala mache zwar einen guten Eindruck, allerdings brauche er Zeit, um wieder spielfit zu sein.
- Getty Images
Musiala soll Zweikämpfe noch meiden
Beim ersten Training dieser Woche stand er lediglich beim Aufwärmen und bei leichten Passübungen mit auf dem Platz, intensive Zweikämpfe soll er noch meiden.
Ein Comeback Musialas beim ersten Spiel nach der Winterpause gegen den VfL Wolfsburg scheint angesichts dessen unwahrscheinlich. "Das wird seine Zeit brauchen. Ich will jetzt nicht sagen, ob das ein Spiel dauert oder einen Monat. Es braucht einfach die Zeit, die es braucht", sagte Kompany bei DAZN.
Jamal Musiala: Statistiken beim FC Bayern München
- Spiele: 207
- Tore: 64
- Vorlage: 39