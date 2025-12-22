"Braucht einfach die Zeit": FCB-Coach Vincent Kompany warnt vor zu frühem Comeback eines Stars des FC Bayern München

Jamal Musiala ist nach mehr als fünfmonatiger Verletzungspause wegen seines Wadenbeinbruchs und seiner Sprunggelenksverletzung vor wenigen Tagen wieder ins Mannschaftstraining des FC Bayern zurückgekehrt. Der Spielmacher wird behutsam aufgebaut.

Trainer Vincent Kompany äußerte sich positiv über Musialas Rückkehr. "Das wird für uns in 2026 eine positive Geschichte sein. Im Moment war das erstmal für sein Gefühl super und ab dem nächsten Jahr können wir viel erwarten von Jamal", sagte er, drückte aber nach dem 4:0 in Heidenheim zugleich auf die Bremse und dämpfte die Erwartungen. Musiala mache zwar einen guten Eindruck, allerdings brauche er Zeit, um wieder spielfit zu sein.