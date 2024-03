Bosnien vs. Ukraine heute im LIVE STREAM und TV: Wo werden die EM Playoffs live übertragen?

Heute findet das Spiel Bosnien vs. Ukraine statt. Doch ab wann und wo könnt Ihr die EM Playoffs heute im TV und LIVE STREAM sehen?

In diesen Tagen steigen die Partien in den EM Playoffs. Hierbei geht am Donnerstag das Hinspiel Bosnien vs. Ukraine über die Bühne. Die Begegnung findet im Stadion Bilino Polje in Zenica statt. Es messen sich der 71. und der 24. im FIFA-Ranking vom 15. Februar 2024.

Bosnien hatte als Erster in der Gruppe B3 der Nations League das Ticket für die EM Playoffs gelöst. Doch in der EM-Qualifikationsgruppe J verzeichnete die seit dem Oktober 2023 von Savo Milosevic trainierte Elf drei Siege und sieben Niederlagen. Zuletzt unterlagen die Drachen im November in Luxemburg (1:4) und zuhause gegen die Slowakei (1:2).

Die Ukraine fuhr in der Gruppe C der EM-Qualifikation vier Siege und je zwei Unentschieden sowie zwei Niederlagen ein. Das Team von Serhij Rebrow erreichte mit 14 Zählern und punktgleich mit Italien den dritten Platz. Nach Siegen gegen Nordmazedonien (2:0) sowie in Malta (3:1) erlebten die Blau-Gelben am 20. November im Showdown gegen die Azzurri in Leverkusen eine Nullnummer.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Spiels Bosnien vs. Ukraine in den EM-Playoffs.