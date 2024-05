Der BVB will sich am 1. Juni den Traum vom Champions-League-Titel erfüllen. Ein Lied der Fans könnte zur Hymne des Erfolgs werden.

Eine überragende Europapokal-Saison von Borussia Dortmund endet am 1. Juni (Samstag) in Wembley. Dann steht das Finale der Champions League gegen Real Madrid an.

Natürlich werden zahlreiche Fans den BVB in Wembley unterstützen - und dabei mit Sicherheit ein Lied anstimmen, das vor allem rund um das Weiterkommen im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain in aller Munde war.

GOAL hat Text und Lyrics des Europapokal-Lieds der BVB-Fans im Folgenden für Euch übersichtlich zusammengestellt.