Die schwere Verletzung von Marc-André ter Stegen ändert nichts an dessen Status in der deutschen Nationalmannschaft. Er soll die Nummer eins bleiben.

Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona genießt trotz seiner schweren Verletzung am Knie im DFB-Team weiterhin die volle Unterstützung. Das stellte Sportdirektor Rudi Völler im Rahmen der DFB-Pokal-Auslosung am Sonntag in der ARD klar.