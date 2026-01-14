"Bitte gebt mich nicht auf": Ein gesperrter 70-Millionen-Mann kämpft beim FC Chelsea nach 14 Monaten ohne Einsatz um seine Karriere

Es war ein Sensationstransfer, als der FC Chelsea im Januar 2023 70 Millionen Euro Sockelablöse für Mykhaylo Mudryk auf den Tisch legte. In jenem Wintertransferfenster gab Chelsea sein Geld ohnehin mit besonders vollen Händen aus, aber Mudryks Verpflichtung hatte einen speziellen Touch. Eine derart hohe Ablöse für einen Spieler mit so wenig Erfahrung auf Top-Niveau erschien außerordentlich. Aber Mudryk galt eben auch als außergewöhnliches Talent, nachdem er in der ukrainischen Liga und allen voran in der Champions League geglänzt hatte.
Chelsea setzte sich im Rennen um den damals 22-Jährigen bekanntlich gegen den Londoner Rivalen Arsenal durch und schloss den Deal inmitten einer dramatischen Transfer-Saga ab. Fast auf den Tag genau drei Jahre nach deren Abschluss treffen die Blues und die Gunners am Mittwoch im Halbfinale des Carabao Cups aufeinander und im Nachhinein dürfte Arsenal froh darüber sein, seinerzeit nicht den Zuschlag erhalten zu haben. Denn Mudryk sorgte bekanntlich im Dezember 2024 mit einem positiven Dopingtest für einen Schock in der Fußballwelt und sitzt seither eine Sperre ab. Ob er noch einmal zurückkehrt? Völlig offen.