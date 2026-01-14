"Bitte gebt mich nicht auf": Ein gesperrter 70-Millionen-Mann kämpft beim FC Chelsea nach 14 Monaten ohne Einsatz um seine Karriere

Es ist nun mehr als ein Jahr her, seit Mudryk vorläufig gesperrt wurde, nachdem er im November 2024 bei einem Länderspiel mit der Ukraine durch einen Dopingtest gefallen war – im selben Monat, in dem er sein bisher letztes Spiel für Chelsea bestritt, in der Conference League gegen Heidenheim.

Der damals 23-Jährige war positiv auf die verbotene Substanz Meldonium getestet worden, die normalerweise zur Behandlung von Herzerkrankungen eingesetzt wird, aber die Ausdauer und Regeneration von Sportlern steigern kann. Die ehemalige Tennisspielerin Maria Sharapova wurde 2016 nach einem positiven Test auf dieselbe Substanz für zwei Jahre gesperrt, bevor ihre Strafe nach einer Berufung vor dem Schiedsgericht für Sport (CAS) reduziert wurde.

Damals wurde berichtet, dass Mudryk eine Kontamination im Ausland geltend machte, da Meldonium in Großbritannien nicht erhältlich ist, und er erklärte in einer Stellungnahme, nachdem er im Dezember 2024 von seiner Sperre erfahren hatte, dass er "niemals wissentlich" etwas Illegales konsumiert habe.

"Das ist ein völliger Schock für mich", schrieb er. "Ich habe niemals wissentlich verbotene Substanzen verwendet oder gegen Regeln verstoßen und arbeite eng mit meinem Team zusammen, um zu untersuchen, wie dies geschehen konnte."

Später wurde bekannt, dass Mudryk einen nicht verifizierten Lügendetektortest bezüglich seiner positiven Dopingprobe bestanden haben soll. Dennoch wurde der Flügelspieler im Juni 2025 offiziell wegen Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln der FA angeklagt. Die Ermittlungen dauern noch an und ihm droht eine vierjährige Sperre.