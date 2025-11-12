Lionel Messi Manchester CityGetty Images
"Bist du verrückt?" Als Manchester City Lionel Messi versehentlich zum teuersten Spieler der Welt machen wollte

Manchester City hätte 2008 versehentlich einen Rekordtransfer eingetütet und keinen Geringeren als Lionel Messi geholt. Schuld war ein Missverständnis.

Lionel Messi bei Manchester City? Was im Sommer 2021 nach seinem ablösefreien Abgang vom FC Barcelona lange Zeit ein denkbares Szenario war, wäre 13 Jahre zuvor fast wirklich passiert - und die Skyblues hätten den mehrfachen Weltfußballer versehentlich beinahe zum damals teuersten Spieler der Welt gemacht.

Im Sommer 2008 sollte Citys neuer Geschäftsführer Garry Cook ob der bevorstehenden Übernahme des Klubs durch die Abu Dhabi United Group den einen oder anderen hochkarätigen Spieler zur Mannschaft von Trainer Mark Hughes lotsen - und gab aufgrund eines Missverständnisses prompt ein Angebot für den 21-jährigen Messi ab.

Dieser Artikel erschien erstmals am 16. Mai 2023.

  • Schuld war ein Telefonat zwischen ihm und Pairoj Piempongsant, dem Vertreter von Noch-Eigentümer Thaksin Shinawatra, der zu jenem Zeitpunkt immer noch verantwortlich war, sowie dem neu angestellten Chief Operating Officer Paul Aldridge.

    "Pairoj Piempongsant drehte etwas am Rad", erklärte Cook The Athletic. "Das Telefon lag auf dem Tisch und er sprach mit Paul Aldridge, der sich zuvor bei West Ham [in der Saga um Carlos Tevez und Javier Mascherano] etwas Ärger eingehandelt hatte und auch zu Thaksins Lager gehörte."

    "Man muss sich die Szenerie also ungefähr so vorstellen", berichtete Cook weiter über die angestrengten Transferbemühungen der Citizens. "Da ist Paul mit seinem Londoner Akzent, der sagt: 'Pairoj, Du musst mir sagen, was wir machen sollen. Es gerät außer Kontrolle.'"

    "Pairoj lag auf seiner Chaiselongue, ließ sich gerade massieren und brüllte: 'Ja, ja, ja! Sehr chaotisch, chaotisch, es wird chaotisch!'" [engl.: 'Yes, yes, yes! Very messy, messy, it's getting messy!'], fuhr Cook fort.

    Doch der Geschäftsführer verstand leider etwas ganz anderes, wie er zugab: "Bei der Übersetzung ist irgendwas falsch rübergekommen und - beim Augenlicht meiner Tochter, das ist die Wahrheit - es wurde missverstanden als 'wir müssen Messi verpflichten'." [engl.: 'We've got to get Messi.']

  • LIonel MessiGetty Images

    Messi und ManCity: Premier League von Angebot geschockt

    Die Verwirrung war perfekt, aber Cook gab, wie angeblich gefordert, ein Angebot in Höhe von 70 Millionen Pfund [rund 84 Millionen Euro] ab, was Messi zu jenem Zeitpunkt vor Zinedine Zidane (2001 für 77,5 Millionen Euro zu Real Madrid) zum teuersten Spieler der Welt gemacht hätte.

    "Paul kam anschließend zu mir und meinte: 'Garry, das wird langsam verwirrend, ich weiß nicht, was wir hier machen'", so Cook, der seinem Chief Operating Officer daraufhin lediglich entgegnete: "Bestätigen Sie einfach das Angebot. Mal sehen, was dann passiert."

    Angesichts der exorbitanten Summe klingelte nur wenige Stunden später das Telefon von Cook: "Einen Tag später rief mich Dave Richards von der Premier League an: 'Garry, hast du ein Angebot für Lionel Messi eingereicht? 70 Millionen Pfund? Bist du verrückt?'", berichtete Cook weiter.

    Er war nicht verrückt, aber mit der Offerte erfolglos. ManCity verpflichtete stattdessen Robinho für 43 Millionen Euro von Real Madrid. Und das, obwohl sich die Katalanen laut Richards ernsthaft mit dem Angebot beschäftigt hätten - wenn es ernst gemeint gewesen wäre.

