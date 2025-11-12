"Bist du verrückt?" Als Manchester City Lionel Messi versehentlich zum teuersten Spieler der Welt machen wollte

Schuld war ein Telefonat zwischen ihm und Pairoj Piempongsant, dem Vertreter von Noch-Eigentümer Thaksin Shinawatra, der zu jenem Zeitpunkt immer noch verantwortlich war, sowie dem neu angestellten Chief Operating Officer Paul Aldridge.

"Pairoj Piempongsant drehte etwas am Rad", erklärte Cook The Athletic. "Das Telefon lag auf dem Tisch und er sprach mit Paul Aldridge, der sich zuvor bei West Ham [in der Saga um Carlos Tevez und Javier Mascherano] etwas Ärger eingehandelt hatte und auch zu Thaksins Lager gehörte."

"Man muss sich die Szenerie also ungefähr so vorstellen", berichtete Cook weiter über die angestrengten Transferbemühungen der Citizens. "Da ist Paul mit seinem Londoner Akzent, der sagt: 'Pairoj, Du musst mir sagen, was wir machen sollen. Es gerät außer Kontrolle.'"

"Pairoj lag auf seiner Chaiselongue, ließ sich gerade massieren und brüllte: 'Ja, ja, ja! Sehr chaotisch, chaotisch, es wird chaotisch!'" [engl.: 'Yes, yes, yes! Very messy, messy, it's getting messy!'], fuhr Cook fort.

Doch der Geschäftsführer verstand leider etwas ganz anderes, wie er zugab: "Bei der Übersetzung ist irgendwas falsch rübergekommen und - beim Augenlicht meiner Tochter, das ist die Wahrheit - es wurde missverstanden als 'wir müssen Messi verpflichten'." [engl.: 'We've got to get Messi.']