"Bist du verrückt?" Als Manchester City Lionel Messi versehentlich zum teuersten Spieler der Welt machen wollte

Lionel Messi bei Manchester City? Was im Sommer 2021 nach seinem ablösefreien Abgang vom FC Barcelona lange Zeit ein denkbares Szenario war, wäre 13 Jahre zuvor fast wirklich passiert - und die Skyblues hätten den mehrfachen Weltfußballer versehentlich beinahe zum damals teuersten Spieler der Welt gemacht.
Im Sommer 2008 sollte Citys neuer Geschäftsführer Garry Cook ob der bevorstehenden Übernahme des Klubs durch die Abu Dhabi United Group den einen oder anderen hochkarätigen Spieler zur Mannschaft von Trainer Mark Hughes lotsen - und gab aufgrund eines Missverständnisses prompt ein Angebot für den 21-jährigen Messi ab.Dieser Artikel erschien erstmals am 16. Mai 2023.