Biathlon heute live: Wann beginnt der Sprint der Männer bei der WM in Nove Mesto?

Bei der Biathlon WM in Nove Mesto steigt heute der 10 km Sprint der Männer. Ab wann könnt Ihr Biathlon heute im TV und LIVE STREAM sehen?

In diesen Wochen geht im tschechischen Nove Mesto die Biathlon WM über die Bühne. Hierbei findet am Samstag der 10 km Sprint der Männer statt. Alle Wettkämpfe steigen in der Vysocina Arena.

Die Biathlon WM live bei DAZN

Im Biathlon Weltcup 2023/24 wurden bisher fünf 10 km Sprints der Männer ausgetragen. Am dritten Weltcup-Wochenende im schweizerischen Lenzerheide waren mit Benedikt Doll und Philipp Nawrath zwei Deutsche aufs Podest gestiegen. Dazwischen hatte der Weltcupführende, der Norweger Johannes Thingnes Boe, den zweiten Platz belegt.

Drei Wochen später hatte Doll in Oberhof den zweiten Sieg bei einem 10 km Sprint in Serie eingefädelt. Am 13. Januar setzte sich in Ruhpolding der Norweger Vetle Sjastad Christiansen vor dem Italiener Tommaso Giacomel und seinem Landsmann Tarje Boe durch.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung vom 10 km Sprint der Männer bei der Biathlon WM.