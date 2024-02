Biathlon heute live: Wann beginnt die Mixed Staffel bei der WM und wo wird sie übertragen?

Bei der Biathlon WM in Nove Mesto steigt am Mittwoch die Mixed Staffel. Ab wann könnt Ihr Biathlon heute im TV und LIVE STREAM sehen?

In diesen Wochen dient das tschechische Nove Mesto als Austragungsort der Biathlon WM. Hierbei geht am Mittwoch die 4x6 km Mixed Staffel über die Bühne. Der Wettkampf findet in der Vysocina Arena statt.

Im Biathlon Weltcup 2023/24 fanden bisher zwei Mixed Staffeln statt. Die erste ging beim Auftakt im schwedischen Östersund über die Bühne. Hierbei belegte Deutschland hinter den Teams aus Frankreich, Norwegen und Italien den vierten Platz. Danach setzte sich am 20. Januar in Antholz Norwegen vor den italienischen Lokalmatadoren und Schweden durch. Die Deutschen Janina Hettich-Walz, Sophia Schneider, Johannes Kühn und Benedikt Doll landeten auf dem achten Platz.

Der Mixed Weltcup umfasst zusätzlich die 6 km + 7,5 km Single Mixed Staffel Wettkämpfe. Beim zweiten Rennen in dieser Disziplin siegten Vanessa Voigt und Justus Strelow vor den Duos aus Norwegen und Österreich. Da die Skandinavier ebenso in Östersund den zweiten Platz belegten, gehen sie als Führende im Mixed Weltcup in die WM. Zudem triumphierten sie bei der Biathlon WM 2023 in Oberhof vor Italien und Frankreich. Vanessa Voigt, Denise Herrmann-Wick, Doll und Roman Rees kamen als Sechste ins Ziel.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung der Mixed Staffel bei der Biathlon WM in Nove Mesto.