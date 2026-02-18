Goal.com
Franziska Preuß Olympia 2026getty
Marko Brkic

Biathlon heute live: ARD oder ZDF für die Staffel der Frauen bei Olympia live im Free TV und Stream?

Bei den Olympischen Winterspielen steht heute die Biathlon-Staffel der Frauen an. Wer das Rennen live im TV und im Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier.

Im Biathlon geht es am heutigen Mittwoch (18. Februar) um Edelmetall in der Frauen-Staffel. Der Startschuss in der Antholz Biathlon Arena in Italien fällt um 14.45 Uhr.

Wer sich um die Übertragung des Wettkampfs kümmert, verrät Euch GOAL.

    Nachdem am gestrigen Wettkampftag die ARD übertragen hatte, ist heute wieder das ZDF an der Reihe. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt die Frauen-Staffel ab 14.40 Uhr live im Free-TV sowie im kostenlosen Livestream über sportschau.de, sportstudio.de, in der ZDF-Mediathek. Durch die Sendung führen Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer.

    Auch Eurosport berichtet von den Olympischen Winterspielen und überträgt den Biathlon-Wettbewerb. Den Livestream des Senders gibt es kostenpflichtig über discovery+, DAZN oder HBO Max.

    • Wettbewerb: Olympische Winterspiele 2026
    • Disziplin: Biathlon, Staffel der Frauen
    • Datum: Mi, 18. Februar 2026
    • Uhrzeit: 14.45 Uhr
    • Ort: Antholz Biathlon Arena, Südtirol (Italien)
    • Übertragung:ZDF, sportstudio.de, ZDF-Mediathek, sportschau.de, Eurosport, DAZN, discovery+, HBO Max

  • Biathlon heute live: ARD oder ZDF für die Staffel der Frauen bei Olympia live im Free TV und Stream? Der Zeitplan im Überblick

    StartzeitEvent
    09.05 UhrCurling Frauen Vorrunde
    China – Dänemark
    USA – Großbritannien
    Schweden – Südkorea
    09.45 UhrLanglauf Sprint Freistil Team (Qualifikation)
    10.00 UhrSki Alpin Slalom Frauen Lauf 1
    11.30 UhrSki Freestyle Aerials Frauen 
    11.45 UhrLanglauf Sprint Freistil Team 
    12.10 UhrEishockey Männer Viertelfinale
    12.30 UhrSnowboard Slopestyle Männer 
    13.30 UhrSki Alpin Slalom Frauen 🏅
    14.05 UhrCurling Männer Vorrunde
    Italien – Kanada
    China – Tschechien
    Norwegen – Schweiz
    USA – Großbritannien
    14.45 UhrBiathlon 4x6 km Staffel Frauen 
    16.40 UhrEishockey Männer Viertelfinale
    18.10 UhrEishockey Männer Viertelfinale
    19.05 UhrCurling Frauen Vorrunde
    Großbritannien – Japan
    Schweiz – Dänemark
    Kanada – Italien
    China – Schweden
    20.15 UhrShorttrack 500 Meter Männer
    3.000 Meter Staffel Frauen 
    21.10 UhrEishockey Männer Viertelfinale
