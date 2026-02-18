Biathlon heute live: ARD oder ZDF für die Staffel der Frauen bei Olympia live im Free TV und Stream?

Im Biathlon geht es am heutigen Mittwoch (18. Februar) um Edelmetall in der Frauen-Staffel. Der Startschuss in der Antholz Biathlon Arena in Italien fällt um 14.45 Uhr.
Wer sich um die Übertragung des Wettkampfs kümmert, verrät Euch GOAL.
Nachdem am gestrigen Wettkampftag die ARD übertragen hatte, ist heute wieder das ZDF an der Reihe. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt die Frauen-Staffel ab 14.40 Uhr live im Free-TV sowie im kostenlosen Livestream über sportschau.de, sportstudio.de, in der ZDF-Mediathek. Durch die Sendung führen Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer.
Auch Eurosport berichtet von den Olympischen Winterspielen und überträgt den Biathlon-Wettbewerb. Den Livestream des Senders gibt es kostenpflichtig über discovery+, DAZN oder HBO Max.
|Startzeit
|Event
|09.05 Uhr
|Curling Frauen Vorrunde
China – Dänemark
USA – Großbritannien
Schweden – Südkorea
|09.45 Uhr
|Langlauf Sprint Freistil Team (Qualifikation)
|10.00 Uhr
|Ski Alpin Slalom Frauen Lauf 1
|11.30 Uhr
|Ski Freestyle Aerials Frauen
|11.45 Uhr
|Langlauf Sprint Freistil Team
|12.10 Uhr
|Eishockey Männer Viertelfinale
|12.30 Uhr
|Snowboard Slopestyle Männer
|13.30 Uhr
|Ski Alpin Slalom Frauen 🏅
|14.05 Uhr
|Curling Männer Vorrunde
Italien – Kanada
China – Tschechien
Norwegen – Schweiz
USA – Großbritannien
|14.45 Uhr
|Biathlon 4x6 km Staffel Frauen
|16.40 Uhr
|Eishockey Männer Viertelfinale
|18.10 Uhr
|Eishockey Männer Viertelfinale
|19.05 Uhr
|Curling Frauen Vorrunde
Großbritannien – Japan
Schweiz – Dänemark
Kanada – Italien
China – Schweden
|20.15 Uhr
|Shorttrack 500 Meter Männer
3.000 Meter Staffel Frauen
|21.10 Uhr
|Eishockey Männer Viertelfinale