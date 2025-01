Newell's Old Boys

Mit 38 Jahren heuert Keylor Navas in Argentinien an. Vor seiner Unterschrift machte er sich bei Messi schlau.

Keylor Navas hat nach dem Ablauf seines Vertrags bei PSG in den Newell's Old Boys einen neuen Klub gefunden. Bevor es so weit war, verrät der Torhüter, habe er ein privates Gespräch mit Lionel Messi geführt, der aus der Jugend des argentinischen Traditionsklubs stammt.