Während der FC Bayern München beim HSV auf Wiedergutmachung aus ist, erlebt Trainer Vincent Kompany ein ganz spezielles Wiedersehen. Vor seiner erstmaligen Rückkehr als Cheftrainer nach Hamburg sprach der FCB-Coach über seine zwei Jahre als Spieler der Rothosen und schwelgte in Erinnerungen.
"Besser hängengeblieben als vielleicht woanders": Bei diesem Verein kommt Vincent Kompany vom FC Bayern München so richtig ins Schwärmen
Kompany über den HSV: "Einfach eine geile Zeit"
"Es bleibt natürlich eine besondere Geschichte für mich. Wohnen und Leben in Hamburg – jeder, der mal dort gewohnt hat, spürt, was für eine besondere Stadt das ist. Das bleibt", sagte Kompany auf der Pressekonferenz vor dem Duell zwischen dem FC Bayern und HSV am Samstag (18.30 Uhr).
Einen direkten Draht zu den aktuellen Gesichtern beim Aufsteiger hat er nicht mehr, zu seinen alten Teamkollegen pflegt der frühere Innenverteidiger aber weiterhin. "Wir hatten schon eine geile Mannschaft in der Zeit, muss ich sagen. Ich hatte immer diese Verbindung mit Leuten wie Ivica Olic, David Jarolim, die treffe ich noch manchmal irgendwo in den Katakomben", sagte der Belgier und ging auf weitere Spieler aus der damaligen Zeit ein: "Jerome Boateng. Wer war noch da? Paulo Guerreiro, Guy Demel, Timothee Atouba war immer lustig. Der Frank Rost auch im Tor. Es war einfach eine geile Zeit, eine geile Mannschaft."
Koompany wechselte einst vom HSV zu Manchester City
Kompany kehrte dem HSV im Sommer 2008 den Rücken und schloss sich Manchester City für eine kolportierte Ablöse von 8,5 Millionen Euro an, wo er sogar zum Kapitän aufstieg. Elf Jahre später ließ er seine Karriere bei Jugendklub RSC Anderlecht ausklingen, ehe seine Trainer-Laufbahn startete.
Die zwei Jahre beim HSV seien "eigentlich besser hängengeblieben als vielleicht woanders", ergänzte Kompany. "Ich hoffe und wünsche mir für die nächste Generation, dass die das wieder mal erleben." Zunächst stünde aber der "Wiederaufbau" im Fokus, merkte der 39-Jährige an: "Wenn der HSV stabil und ruhig ist, dann ist es natürlich immer ein potenzieller Riesenverein. Es ist ein großer Verein, wenn die gesund, stabil, ruhig und stark auftreten, dann ist das eine Mannschaft, die normal ganz oben dabei sein soll in Deutschland."
Nächste Klatsche für den HSV? Kompany will keine Geschenke verteilen
Dennoch will Kompany keine Geschenke verteilen. "Natürlich bin ich hauptsächlich da, weil ich mit Bayern München meine geilste Zeit erleben will und deswegen will ich einfach morgen gewinnen und dann freue ich mich auf alles andere", sagte er. Die Vorzeichen auf einen Sieg stehen jedenfalls gut. Regelmäßig kassierte der HSV in der jüngeren Vergangenheit Klatschen gegen die Bayern, in der Hinrunde ging Hamburg mit 0:5 in der Allianz Arena unter.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Bayern mit ordentlich Wut im Bauch anreisen dürften. Am vergangenen Spieltag kassierten die Münchner die erste Bundesliga-Pleite der Saison. Vor heimischer Kulisse unterlag die Kompany-Truppe dem FC Augsburg mit 1:2. Am Mittwoch folgte die erste Wiedergutmachung mit einem 2:1-Sieg über die PSV Eindhoven in der Champions League.
Statistiken von Vincent Kompany als Trainer des FC Bayern
- Spiele: 87
- Siege: 65
- Remis: 11
- Niederlagen: 11
- Punkteschnitt: 2,37