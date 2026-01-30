"Besser hängengeblieben als vielleicht woanders": Bei diesem Verein kommt Vincent Kompany vom FC Bayern München so richtig ins Schwärmen

"Es bleibt natürlich eine besondere Geschichte für mich. Wohnen und Leben in Hamburg – jeder, der mal dort gewohnt hat, spürt, was für eine besondere Stadt das ist. Das bleibt", sagte Kompany auf der Pressekonferenz vor dem Duell zwischen dem FC Bayern und HSV am Samstag (18.30 Uhr).

Einen direkten Draht zu den aktuellen Gesichtern beim Aufsteiger hat er nicht mehr, zu seinen alten Teamkollegen pflegt der frühere Innenverteidiger aber weiterhin. "Wir hatten schon eine geile Mannschaft in der Zeit, muss ich sagen. Ich hatte immer diese Verbindung mit Leuten wie Ivica Olic, David Jarolim, die treffe ich noch manchmal irgendwo in den Katakomben", sagte der Belgier und ging auf weitere Spieler aus der damaligen Zeit ein: "Jerome Boateng. Wer war noch da? Paulo Guerreiro, Guy Demel, Timothee Atouba war immer lustig. Der Frank Rost auch im Tor. Es war einfach eine geile Zeit, eine geile Mannschaft."