Besser als sieben Offensivspieler von Manchester United zusammen: Jadon Sancho mit beeindruckender Statistik für Chelsea

Jadon Sancho findet beim FC Chelsea wieder langsam zu seiner Top-Form. Das zeigen auch die Zahlen des Leihspielers.

Jadon Sancho vom FC Chelsea, der in dieser Saison von Manchester United ausgeliehen ist, stellt mit einem Statistik-Wert gleich sieben Spieler der Red Devils in den Schatten. Nach Angaben von Squawka kommt der Engländer in der neuen Saison schon auf drei Assists in der Premier League für die Blues - und damit verzeichnet er mehr Vorlagen, als Uniteds Offensivspieler Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho, Marcus Rashford, Mason Mount, Christian Eriksen, Joshua Zirkzee und Kobbie Mainoo gemeinsam vorweisen können. Die Sieben kommen auf zwei Assists.