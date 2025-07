Besiktas vs. Shakhtar Donezk heute live: Wer zeigt / überträgt die Europa League Qualifikation im Live Stream und live im TV?

Heute steigt die Partie Besiktas vs. Shakhtar Donezk. Doch wer zeigt / überträgt das Spiel heute im LIVE STREAM und live im TV?

Heute stehen die Hinspiele in der zweiten Qualifikationsrunde zur Europa League auf dem Programm. Hierbei kommt es am Donnerstag zur Partie Besiktas vs. Shakhtar Donezk. Im Istanbuler Tüpras Stadyumu treffen der Vorjahresvierte der Türkei und der Vorjahresvierte der Ukraine aufeinander.

Besiktas bestreitet das erste Pflichtspiel in der neuen Saison. Die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer unterlag in der Vorwoche gegen den österreichischen Bundesliga-Vertreter Wolfsberger AC mit 2:3 sowie gegen den slowakischen Zweitligisten Petrzalka mit 1:2. Zuvor hatten die Schwarzen Adler gegen zwei österreichische Zweitliga-Klubs ein 2:0 gegen St. Pölten und ein 1:1 gegen Admira Wacker verzeichnet.

Shakhtar Donezk stieg hingegen in der ersten Runde in die Qualifikation zur Europa League ein. Hierbei setzte sich die seit dieser Spielzeit von Arda Turan trainierte Elf gegen Ilves Tampere durch. Das gelang dank eines 5:0 in Ljubljana und einer Nullnummer in Finnland.

Artikel wird unten fortgesetzt

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung der Partie Besiktas vs. Shakhtar Donezk in der zweiten Qualifikationsrunde zur Europa League.