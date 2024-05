"Besessen davon, wie ich trainiere": Ipswich Towns Trainer Kieran McKenna ist die Definition eines Arbeitstiers

McKenna ist erst der fünfte Coach, der den Aufstieg von der dritten in die erste englische Liga in zwei Spielzeiten geschafft hat.

"Ich liebe Kieran McKenna und Michael Carrick über alles. Sie sind Top-Trainer und werden das auch beweisen", sagte der frühere Manchester-United-Coach Ole Gunnar Solskjaer 2023 im Interview mit The Athletic. Von 2018 bis 2021 war McKenna unter dem Norweger Co-Trainer gewesen.

Und er hat bewiesen, dass Solskjaer recht hatte: McKenna führte Ipswich Town nach 22 Jahren zurück in die Premier League. Dabei hatte der 37-Jährige weder ein ein großes Budget noch eine Top-Mannschaft zur Verfügung.

Als er Ipswich übernahm, befand sich das Team in seiner dritten Saison in der League One, der drittklassigen englischen Fußballliga, und war in der Tabelle näher an der Abstiegszone als an den Aufstiegs-Playoffs dran.

In seiner ersten kompletten Saison sicherte sich McKennas Team den direkten Aufstieg in die Championship. Nachdem seine Mannschaft am vergangenen Wochenende Huddersfield Town mit 2:0 besiegt hatte, ging es als Zweiter mit 96 Punkten noch eine Liga höher - in die Premier League. McKenna war er erst der fünfte Trainer, der ein Team mit zwei Aufstiegen in Folge direkt aus der dritten Liga nach ganz oben führte.

Nicht schlecht für jemanden, der gerade seinen ersten Job als Cheftrainer eines Profiteams hat. Einst musste McKenna bei Tottenham Hotspur seinen Traum, Profifußballer zu werden, aufgrund von Verletzungen aufgeben - und begann stattdessen ein Studium der Sportwissenschaften.

Weniger als drei Jahre nach seinem Abschied von United, dem Verein, den er schon als Kind in Nordirland unterstützte, wird McKenna in der nächsten Saison ins Old Trafford zurückkehren und dort auf der Bank der United-Gegner Platz nehmen. Man sollte aber nicht ausschließen, dass er eines Tages die Bank wechselt und bei den Red Devils das Sagen hat, wenn es für ihn weiter so steil nach oben geht wie bisher.