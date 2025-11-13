"Beschissener Journalist": Neymar platzt der Kragen

Auf Social Media dementierte er mit deutlichen Worten einen brisanten Medienbericht von Globo Esporte. "Eine weitere Lüge, die von einem beschissenen Journalisten erfunden wurde", schrieb der Stürmer unter einen entsprechenden Post.

Globo Esporte hatte unter anderem berichtet, dass Neymar sich nach seinem fragwürdigen Verhalten beim 2:3 im Ligaspiel gegen Flamengo per Telefon bei Trainer Juan Pablo Vojvoda entschuldigt habe. Grund dazu hätte es durchaus gegeben, denn der 33-Jährige war nicht nur mit einer miserablen Leistung aufgefallen, sondern hatte vor laufenden Kameras die Taktik kritisiert, Mitspieler wegen deren Defensivleistung gescholten und wütend auf seine Auswechslung reagiert. Laut Globo Esporte hätten seine Mannschaftskameraden dies als "übertrieben" und "respektlos" empfunden. Ein Insider habe demnach berichtet: "Er hilft der Mannschaft nicht und sorgt immer wieder für Unruhe."