Beim FC Santos geht das Theater um und mit Neymar weiter. Der Superstar dominiert nach seinem missratenen Comeback die Schlagzeilen - allerdings nicht aus sportlichen Gründen.
"Beschissener Journalist": Neymar platzt der Kragen
Auf Social Media dementierte er mit deutlichen Worten einen brisanten Medienbericht von Globo Esporte. "Eine weitere Lüge, die von einem beschissenen Journalisten erfunden wurde", schrieb der Stürmer unter einen entsprechenden Post.
Globo Esporte hatte unter anderem berichtet, dass Neymar sich nach seinem fragwürdigen Verhalten beim 2:3 im Ligaspiel gegen Flamengo per Telefon bei Trainer Juan Pablo Vojvoda entschuldigt habe. Grund dazu hätte es durchaus gegeben, denn der 33-Jährige war nicht nur mit einer miserablen Leistung aufgefallen, sondern hatte vor laufenden Kameras die Taktik kritisiert, Mitspieler wegen deren Defensivleistung gescholten und wütend auf seine Auswechslung reagiert. Laut Globo Esporte hätten seine Mannschaftskameraden dies als "übertrieben" und "respektlos" empfunden. Ein Insider habe demnach berichtet: "Er hilft der Mannschaft nicht und sorgt immer wieder für Unruhe."
Neymar und Santos belegen einen Abstiegsplatz
Unterstützung bekam Neymar derweil von Santos-Sportdirektor Alexandro Mattos. Er schrieb bei Instagram unter anderem: "Genies werden missverstanden, so war es schon immer in der Geschichte der Menschheit." Man versuche, Neymar "kleinzukriegen", aber er werde "durch dick und dünn" mit dem Angreifer gehen.
Neymar hat seit geraumer Zeit mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Sie überschatten auch sein zweites Engagement bei Santos. Eine Oberschenkelblessur kostete ihn zuletzt sieben Spiele, ehe es zu besagtem Comeback gegen Flamengo kam.
Santos belegt im Moment mit 33 Punkten aus 32 Spielen den 17. Tabellenplatz in der brasilianischen Serie A und ist damit akut abstiegsgefährdet.
Neymars Leistungsdaten bei Santos seit seiner Rückkehr im Januar 2025:
- Einsätze: 23
- Einsatzminuten: 1.622
- Tore: 6
- Assists: 3
Neymar ist in Brasilien ein großes Thema
Neymars Form und Fitness sind auch mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2026 in Brasilien ein großes Thema. Im Land des Rekordweltmeisters wird kontrovers diskutiert, ob der Rekordtorschütze der Selecao (128 Länderspiele, 79 Treffer) für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko ein Kandidat sein sollte. Trainer Carlo Ancelotti äußerte sich dazu bisher defensiv.
Auch Neymars Zukunft auf Klubebene ist offen. Sein Vertrag bei Santos läuft Ende 2025 aus. Zuletzt gab es Gerüchte, dass der Traditionsverein nicht verlängern wolle. In dem Zuge wurde auch über einen möglichen Transfer in die Major League Soccer spekuliert.
Zurück im Kader?
Neymar muss nicht lange warten, um herauszufinden, ob sich der Vorfall auf seinen Platz im Kader von Santos auswirken wird, da am Freitagabend ein Spiel der Serie A gegen Palmeiras ansteht. Er wird hoffen, aus den richtigen Gründen Schlagzeilen zu machen.